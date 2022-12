Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, che tornerà in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso dell'episodio del 12 dicembre, non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, i riflettori tornano ad essere puntati su Marco e Stefania. I due hanno deciso di dare una svolta nella loro vita, in seguito ad un'importante proposta lavorativa ricevuta dal giovane giornalista. Pertanto, insieme, sono intenzionati a trasferirsi oltreoceano per coronare un sogno, dopo un periodo molto difficile.

Una festa di addio al 'Paradiso delle Signore'

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, i due fidanzati, Marco e Stefania, annunciano ufficialmente il loro imminente trasferimento. In particolare, ne parlano con Ezio e Gemma. Successivamente, la loro notizia viene divulgata anche al magazzino e, per l'occasione, Matilde vuole organizzare una festa per salutarli prima della loro partenza.

Intanto, Ezio è alle prese con un'importante decisione. L'uomo è sempre più sicuro di voler avviare una propria attività perché è stanco di essere alle dipendenze di qualcuno. Si confida con Vittorio, il quale lo appoggia in pieno nelle sue scelte. Tuttavia, in questo periodo trascorre molto tempo anche con la sua ex moglie Gloria, la quale si è offerta di aiutarlo economicamente con la sua impresa.

Questa situazione, però, non piace a Veronica. Difatti, quest'ultima reagisce molto duramente con il suo compagno, poiché non accetta l'idea che sia proprio Moreau ad aiutarlo. Pertanto, preoccupato per il suo rapporto con Zanatta, il signor Colombo riferisce quanto accaduto alla sua ex moglie.

Vittorio lascia il Paradiso per un po'

Nel frattempo, Adelaide deve ancora metabolizzare la notizia del fidanzamento di Umberto e Flora. Pertanto, siccome Marcello non riesce a vederla in quello stato, decide di tirarle su il morale in qualsiasi modo. Dopo un'attenta riflessione, si rimbocca le maniche per organizzarle una festa al Circolo.

In questo modo riuscirebbe a distrarsi, almeno temporaneamente. D'altronde, la Contessa lo sta aiutando molto nella sua scalata sociale e si sente in dovere di fare qualcosa per ricambiare il favore.

Infine, Vittorio riceve un'improvvisa telefonata dall'ultima persona che si sarebbe aspettato di sentire: Marta. Quest'ultima, gli chiede di lasciare Milano e di raggiungerla a Parigi. Pertanto, il giovane pubblicitario, preoccupato, si trova costretto a dover lasciare temporaneamente il Paradiso delle Signore per recarsi nella città parigina e scoprire di cosa si tratti.