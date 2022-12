La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano, creato da Giannandrea Pecorelli, per l'episodio che sarà trasmesso martedì 27 dicembre evidenziano che due artisti arriveranno nella boutique creando scompiglio sia tra le commesse che una pressante gelosia da parte di Alfredo Perico (Gabriele Anagni). Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) ed Ezio Colombo (Massimo Poggio) andranno come coppia a una festa del Circolo, nel frattempo Gemma (Gaia Bavaro) percepirà che tra Mario e Roberto Landi (Filippo Scarafia) c'è del tenero.

Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), in ultimo, confesserà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di provare dei sentimenti nei suoi riguardi, mentre Tancredi (Flavio Parenti) parrà non gradire che la moglie abbia posato come modella.

Ezio e Veronica presenzieranno a una festa al Circolo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio di martedì 27 dicembre riportano che in atelier arriveranno d'improvviso due artisti creando scompiglio tra le commesse. A essere più disturbato dalla presenza di questi due ragazzi sembrerà essere Alfredo, il quale inizierà a nutrire un po' di gelosia.

Al Circolo, intanto, verrà indotta una festa per celebrare la squadra di equitazione, evento al quale decideranno di andare anche Ezio e Veronica.

Per la ritrovata coppia sarà un'ottima occasione per farsi rivedere assieme in pubblico.

Gemma capirà che Mario e Roberto hanno una tresca

Gli spoiler della soap opera nostrana per la puntata che andrà in onda martedì 27 dicembre anticipano che Roberto Landi e Mario Oradei hanno una storia e il loro atteggiamento verrà prontamente notato da Gemma, con la Cavallerizza del Circolo che intuirà come tra i due ci sia qualcosa in più che una semplice amicizia.

Matilde prenderà il coraggio a quattro mani e confesserà a Vittorio di provare dei sentimenti nei suoi riguardi e, al contempo, Frigerio non nasconderà le sue paure in merito.

Tancredi non gradirà che Matilde è la testimonial della nuova collezione del Paradiso

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio che sarà trasmesso martedì 27 dicembre rivelano che un uomo sfoglierà un articolo di giornale e l'attenzione dello stesso verrà calamitata dalla pagina pubblicitaria dello spot promozionale dell'atelier.

L'uomo in questione sarà Tancredi e sembrerà non essere contento che la moglie abbia posato come modella per sponsorizzare la nuova collezione della boutique.