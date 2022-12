Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per la puntata che andrà in onda mercoledì 28 dicembre raccontano che Roberto Landi (Filippo Scarafia) spiegherà a Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) come stanno le cose tra lui e Mario Oradei. Irene Cipriani (Francesca Del Fa) coinvolgerà Maria Puglisi (Chiara Russo) per uscire a quattro insieme ai due artisti e ciò scatenerà una forte gelosia in Alfredo Perico (Gabriele Anagni) e Vito Lamantia (Elia Tedesco).

Marcello Barbieri (Pietro Masotti) svelerà alla Contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) come sia riuscito ad avviare una società di comodo, nel frattempo Matilde Frigerio e il marito Tancredi si scontreranno.

Roberto svelerà a Gemma l'entità del suo rapporto con Mario

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio che andrà in onda mercoledì 28 dicembre anticipano che Roberto non faticherà a rendersi conto che Gemma ha compreso della relazione tra lui e Mario.

A fronte di ciò, il pubblicitario vorrà spiegarle per bene come stanno realmente le cose.

Irene vorrà conquistare l'artista Michele

Gli spoiler dello sceneggiato di Rai 1 in merito alla puntata del 28 dicembre svelano che Irene, rimasta piacevolmente impressionata dai due artisti che hanno creato così tanto scompiglio al Paradiso, si metterà in testa di voler far breccia nel cuore di uno dei due, Michele.

Per giungere allo scopo, l'ex capo commessa deciderà con successo di coinvolgere anche la sarta Maria, così quest'ultima, Irene e i due artisti si organizzeranno per un'uscita a quattro.

Appuntamento che susciterà parecchia gelosia sia nel nuovo contabile che nell'aiuto magazziniere.

Marcello e Adelaide potrebbero soffiare Palazzo Andreani a Umberto

Le anticipazioni della soap opera, riguardo l'episodio di mercoledì 28 dicembre, rivelano che Barbieri dirà alla contessa di aver deciso di creare una società di comodo, facendo attenzione che i loro nomi non siano presenti in nessuna dicitura.

Mossa strategica che il socio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) ha attuato al fine di finalizzare, insieme ad Adelaide, la compravendita di Palazzo Andreani, prima che possa farlo il commendatore Umberto.

Tancredi si paleserà inaspettatamente al cospetto di Matilde e Vittorio. Tra Frigerio e il marito, durante le ore serali, vi sarà un duro confronto.