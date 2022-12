Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di lunedì 19 dicembre non mancheranno i colpi di scena.

In particolare Hunkar avrà un incidente a cavallo e sarà portata da suo figlio in ospedale dalla dottoressa Mujgan. Fekeli apprenderà la notizia e si recherà da lei, essendo preoccupato delle sue condizioni. Successivamente Yilmaz darà appuntamento alla dottoressa per chiederle di ufficializzare il loro fidanzamento, ma la donna verrà ingannata da due malfattori e non si presenterà alla cena con Akkaya.

Hunkar ha un incidente a cavallo: spoiler di Terra Amara del 19 dicembre

Nella puntata di Terra Amara del 19 dicembre Hunkar monterà a cavallo come suo solito, ma avrà un incidente in sella che le ferirà una spalla. La donna non farà ritorno alla tenuta e farà preoccupare suo figlio, che si metterà a cercarla.

Non appena troverà sua madre, Demir la porterà in ospedale per farla visitare dalla dottoressa Mujgan. Nonostante non sia nulla di grave, Yaman si preoccuperà per la donna e ben presto deciderà di restare a vivere alla villa con la sua famiglia.

Intanto anche Fekeli apprenderà che la sua amata si è ferita in un incidente a cavallo e, preoccupato, si recherà a casa Yaman per accertarsi che le condizioni di salute di Hunkar non siano allarmanti.

Tuttavia, durante la visita alla tenuta Ali riceverà una brutta notizia (ancora non esplicitata dalle anticipazioni) che lo costringerà ad andarsene via.

Yilmaz vuole chiede a Mujgan di sposarlo in Terra Amara

Successivamente, Yilmaz parlerà con il suo padrino, il quale gli consiglierà di ufficializzare il suo fidanzamento con la dottoressa per mettere a tacere le malelingue del paese sui loro frequenti incontri notturni.

Pertanto, il giovane Akkaya darà appuntamento a Mujgan con l'intenzione di chiederle di sposarlo. Ben presto però succederà qualcosa di inaspettato e la cena non si terrà.

Mujgan viene ingannata da due criminali

Infatti, la dottoressa non si presenterà alla cena con il figlioccio di Fekeli poiché due malviventi la inganneranno e la porteranno con loro, facendole credere che una loro parente sia in procinto di partorire e che abbia bisogno di lei.

In realtà, i due uomini sono dei criminali che rapiranno Mujgan e la porteranno in un capanno abbandonato dove si trova un loro amico gravemente ferito da un colpo di arma da fuoco, il quale dovrà essere urgentemente operato per salvarsi la pelle.