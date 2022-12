Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 19 a sabato 24 dicembre, le pressioni di Ridge e Katie su Eric avranno gli effetti sperati. Infatti l'uomo chiederà a Quinn di lasciare Carter e la Fuller acconsentirà alla sua richiesta. Inoltre Liam manderà via Deacon dalla Forrester Creations, mentre Sheila presserà Deacon affinchè possa essere sua alleata contro i Forrester.

Steffy racconta a Finnegan tutto quello che ha fatto Sheila in passato alla sua famiglia

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 19 al 24 dicembre, Hope sarà determinata in tutti i modi a riallacciare un legame con Deacon. Brooke e Liam proseguiranno nel tentativo di dissuadere la giovane Logan dal suo proposito, in quanto riterranno Sharpe una persona altamente pericolosa. Hope però ribadirà che nessuno dovrà intromettersi e che solo potrà scegliere cosa fare con suo padre. Intanto pure Steffy parlerà con Finnegan di tutto il male che Sheila ha procurato in passato alla famiglia Forrester.

Deacon chiede a Hope un'altra opportunità

Secondo le anticipazioni televisive fino al 24 dicembre, Carter dopo avere visto Deacon in un locale ed avergli chiesto di essere sua alleata, lo inviterà a trasferirsi da lei.

L'uomo acconsentirà, in considerazione del fatto che non ha il denaro sufficiente per vivere altrove. Nonostante questa loro convivenza Deacon però non darà alcun aiuto alla donna, ma anzi sarà certo che alla fine Hope accetterà ad avere un rapporto con lui.

Nel frattempo lo Sharpe si recherà presso la Forrester Creations per incontrare sua figlia e farsi dare un'altra opportunità.

Hope ragionerà su quale sia la cosa migliore da fare, ma all'improvviso giungerà Liam il quale lo allontanerà via. In tutto questo Thomas non vedrà l'ora di andare nella sua nuova abitazione e per tale motivo suggerirà a Paris di prendere il suo posto nella vecchia casa. Purtroppo però le cose andranno diversamente, in quanto il Forrester apprenderà del mancato acquisto dell'appartamento.

Paris accetta di vivere insieme a Thomas

In base agli spoiler della prossima settimana, Deacon sarà amareggiato perchè Hope è rimasta inerme di fronte a quanto fatto da Liam nei suoi confronti, e confesserà a Sheila di avere perso le speranze con sua figlia. La Carter a differenza dello Sharpe non si arrenderà, ma anzi vorrà annientare tutti i Forrester. Intanto Ridge si confronterà con Carter e Quinn e gli esprimerà il concetto che hanno sbagliato ad accettare l'accordo propostogli da Eric.

Nel frattempo Katie parlerà con Forrester Senior e lo spronerà a riflettere il perchè è arrivato ad acconsentire che la moglie potesse avere una storia con un altro uomo. L'uomo arriverà a prendere una scelta inattesa. Infine Paris accoglierà l'offerta di Thomas di essere sua coinquilina, mentre Quinn su espresso sollecito di Eric si recherà dallo Walton per riferirgli la fine della loro storia.