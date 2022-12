Nelle puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5, Behice si convincerà che presto diventerà ricca grazie ai soldi che Müjgan erediterà dopo la morte di Yilmaz, per questo motivo non si interesserà più a Fekeli e proporrà alla nipote di scappare a Istanbul con l'eredità, per iniziare una nuova vita anche con il piccolo Kerem Ali. Behice, però, non potrà immaginare che Yilmaz la ha riservato una brutta sorpresa.

Il dolore di Züleyha dopo la morte di Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra Amara si vivrà uno dei momenti più tristi di tutta la serie: la morte di Yilmaz.

Züleyha e Müjgan saranno distrutte al funerale di Yilmaz, e la stessa cosa varrà per Fekeli, che tanto teneva al suo figlioccio e non si aspettava certamente di perderlo per sempre così prematuramente, soprattutto dopo la morte della sua amata Hünkar, perita per mano di Behice.

Züleyha ringrazierà Demir per tutto ciò che sta facendo per lei, ma sarà convinta di una cosa: sarebbe un errore tornare a vivere a Villa Yaman. Il marito, invece, non la penserà allo stesso modo, visto che Demir vorrà che Züleyha diventi la nuova padrona di Villa Yaman. Züleyha accetterà quest proposta?

Gaffur vuole partire in Germania, ma sarà vittima di un inganno

Cambiando storyline, Gaffur sarà pronto a iniziare una nuova vita in Germania.

Da solo intraprenderà questo viaggio alla ricerca di nuove opportunità lavorative, lasciando a Çukurova Saniye, Gülten e la piccola Üzüm. Farà tutto questo per regalare un futuro migliore alla sua famiglia e chissà, se le cose dovessero andare bene, "le sue donne" potrebbe raggiungerlo in Germania.

Gaffur si recherà a Istanbul, luogo in cui dovrà incontrare un uomo che dovrebbe consentirgli di prendere un volo per la Germania.

Per avere questa possibilità, Gaffur elargirà una lauta somma di denaro. Tuttavia le cose non andranno come previsto e Gaffur, molto deluso, si ritroverà davanti a un inganno.

Il piano diabolico di Behice

Behice invece, dopo la morte di Yilmaz, non farà altro che pensare alla possibile eredità che il ragazzo dovrebbe lasciare alla moglie Müjgan.

Behice, però, non saprà una cosa: Yilmaz ormai non possedeva più niente, visto che aveva venduto le sue proprietà a Hünkar per racimolare dei soldi che gli potessero consentire di scappare in Germania con Züleyha.

La donna sarà ben convinta che presto la nipote diventerà ricca, così proverà a manipolarla e a convincerla a scappare a Istanbul con l'eredità di Yilmaz per rifarsi una nuova vita. Behice non sarà nemmeno più interessata a Fekeli, visto che sarà convinta di poter avere tanti soldi grazie alla nipote. Müjgan si convincerà a seguire i nuovi progetti di vita della zia?