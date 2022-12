La serie televisiva turca Terra amara prosegue con la propria messa in onda quotidiana sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell'episodio del 15 dicembre 2022, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) si scontrerà con un uomo in difesa della dottoressa Müjgan Melike (İpek Yalova).

Anticipazioni Terra amara, episodio 15 dicembre: Gaffur rimpiange la presenza di Demir nella tenuta

Nel 79° episodio della soap opera, in programmazione su Canale 5 giovedì 15 dicembre, Hunkar (Vahide Perçin) non sarà per niente tranquilla dopo la decisione del figlio Demir (Murat Ünalmış) di andarsene dalla tenuta per trasferirsi in un albergo con Zuleyha (Hilal Altınbilek) e Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

In particolare Yaman, nonostante le insistenze della madre, non sarà affatto intenzionato a tornare a casa.

Alla signora Yaman quindi non rimarrà altra scelta che prendere in mano le redini della situazione: ben presto il capomastro Gaffur (Bülent Polat) inizierà a rimpiangere la presenza del suo padrone per il troppo lavoro accumulato, dopo aver pensato diverse volte di poter avere invece dei vantaggi.

Yilmaz difende Mujgan, Fekeli invita il figlioccio a ufficializzare la relazione con la dottoressa

Intanto Zuleyha assisterà a una terribile scena che riguarderà il suo ex Yilmaz, visto che lo sorprenderà mentre prenderà a pugni un uomo per difendere l’onore di Mujgan.

Nel frattempo Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) inviterà il suo figlioccio a ufficializzare la sua relazione sentimentale intrapresa con la dottoressa dopo essersi lasciato alle spalle la storia con Altun, per evitare di fare ancora i conti con delle malelingue in merito ai loro continui incontri.

Riassunto episodi precedenti: Demir ha lasciato la tenuta dopo la lite accesa con la madre

Nelle puntate precedenti Demir ha litigato furiosamente con la madre Hunkar, a seguito della sua scarcerazione, favorita dalla testimonianza inaspettata del nemico Fekeli, che aveva contribuito a consegnare alla giustizia il vero assassino dello scagnozzo Sait (Alp Özgür Yaşin).

Yaman si è arrabbiato per il fatto che la mamma era arrivata a mettere in dubbio la sua innocenza quando si trovava dietro le sbarre del carcere, arrivando a chiedere a Gaffur di costituirsi fingendosi l’assassino di Sait: per tale motivo il rivale di Yilmaz non ci ha pensato due volte ad abbandonare la tenuta, portando con sé la moglie Zuleyha e il piccolo Adnan.