Le nuove puntate di Uomini e donne in onda nei prossimi giorni su Canale 5, vedranno protagonista Pinuccia Della Giovanna. La dama fingerà di svenire dopo una lite con Tina.

Le puntate saranno movimentate anche a causa dell'ospitata di Ida e Alessandro, durante la quale Riccardo Guarnieri avrà una reazione inaspettata e lascerà lo studio in lacrime.

Pinuccia fa finta di svenire nelle nuove puntate di Uomini e donne

Dopo la pausa per il Ponte dell'Immacolata, Uomini e donne torna ad andare regolarmente in onda da lunedì 12 dicembre, nel consueto orario delle 14:45.

Nelle prossime puntate la dama Pinuccia farà un gesto davvero inaspettato: come d'abitudine ormai, avrà una discussione molto accesa con Tina Cipollari, poi al temine del diverbio farà finta di svenire, sdraiandosi a terra. Un gesto che metterà in allarme tutti quanti, obbligando Maria De Filippi a intervenire.

Un gesto davvero inaspettato per la dama di Vigevano che, stando agli spoiler successivi, non sarà presente in studio nelle registrazioni seguenti. Non è chiaro il motivo della sua assenza, ma potrebbe darsi che Maria De Filippi abbia perso la pazienza con Pinuccia e abbia deciso di non invitarla più in trasmissione.

Ospiti a U&D Ida e Alessandro: lei smaschera Riccardo

Intanto nelle prossime puntate i telespettatori rivedranno Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

La coppia, uscita da Uomini e donne solo qualche settimana fa, sarà ospite in studio. I due racconteranno come sta procedendo la loro storia lontano dalle telecamere. Pare che tutto stia andando a gonfie vele. Tra una chiacchiera e l'altra, ecco che Ida Platano svelerà un retroscena sul suo ex Riccardo Guarnieri.

Riccardo Guarnieri esce dallo studio in lacrime: spoiler puntate dicembre 2022

L'ex dama di Brescia infatti, racconterà che Riccardo le ha mandato del messaggi proprio dopo la sua uscita da U&D con Alessandro. In buona sostanza, Guarnieri l'ha ricontattata. Un gesto che smentirà le parole dello stesso Riccardo, che aveva dichiarato di aver messo in punto definitivo sulla storia con Ida.

Evidentemente i sentimenti del cavaliere tarantino non sono del tutto sopiti. A seguito di questa rivelazione di Ida, scoppierà un putiferio in studio e n particolare sarà Gianni Sperti ad attaccare Riccardo. Inoltre durante il ballo di Ida e Alessandro, Guarnieri uscirà dallo studio in lacrime.

Non è ancora chiaro se le lacrime siano dovute al nervosismo per la lite con Gianni, oppure per aver visto la sua ex felice tra le braccia di Alessandro.

Parlando invece del Trono Classico è da segnalare il primo bacio tra Federico Nicotera e la corteggiatrice Carola.