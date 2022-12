L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e, in vista delle prossime registrazioni di questa edizione, potrebbe arrivare la fatidica scelta finale di Federico Nicotera.

Il giovane tronista è tra quelli, attualmente in carica, che sembra avere le idee maggiormente chiare sul "da farsi", dato che ormai da un po' di settimane ha deciso di concentrare il suo percorso su Alice e Carola, le due pretendenti che si stanno giocando il tutto per tutto per questo rush finale che potrebbe arrivare già prima di Natale.

Dal 22 dicembre inizia la pausa di Uomini e donne: lo stop per il periodo natalizio

Nel dettaglio, la messa in onda di Uomini e donne quest'anno è prevista su Canale 5 fino al prossimo mercoledì 21 dicembre 2022.

La trasmissione di Maria De Filippi sarà regolarmente in onda nella fascia del primo pomeriggio, dalle 14:45 alle 16:10 circa, dopodiché inizierà la pausa natalizia.

Il talk show, quindi, sarà in ferie dal 22 dicembre in poi e questo stop proseguirà fino a lunedì 9 gennaio 2023, quando riprenderà la consueta programmazione nella fascia del primo pomeriggio.

Tuttavia, le ultime puntate del talk show, prima dello stop natalizio in daytime, potrebbero essere caratterizzate dalla fatidica e attesa scelta finale del tronista Federico Nicotera in studio.

Federico Nicotera pronto per l'attesissima scelta finale a U&D?

Tra gli attuali tronisti di questa edizione, ancora in carica, vi è il giovane Federico che da un po' di settimane ha deciso di concentrare il suo percorso su Alice e Carola.

Trattasi delle due pretendenti che, settimana dopo settimana, sono riuscite a far breccia nel cuore di Federico Nicotera, il quale ha preferito non incontrare nuove corteggiatrice e far sì che le sue attenzioni si concentrassero solo sulle due ragazze.

In tanti si aspettavano la registrazione della scelta nel corso delle riprese che ci sono state il 9 dicembre ma, alla fine, così non è stato. Nicotera e Lavinia non hanno scelto.

La registrazione della scelta di Federico tra Alice e Carola a U&D avverrà prima di Natale?

Anzi, durante l'ultima registrazione del talk show pomeridiano di Canale 5, non si è proprio parlato delle vicende di Federico Nicotera e neppure di Lavinia Mauro.

Tuttavia, secondo l'esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, nel corso di una delle prossime registrazioni che precederanno la pausa natalizia, potrebbe arrivare una prima fatidica scelta finale.

A questo punto, non si esclude che possa essere proprio Federico Nicotera il tronista ad uscire di scena dal cast della trasmissione di Maria De Filippi insieme alla sua scelta, pronto a viversi il suo primo Natale con una tra Alice e Carola.

E, tenendo conto che la trasmissione sarà in onda fino al 21 dicembre su Canale 5, non si esclude che la fatidica scelta possa essere trasmessa prima della pausa natalizia di due settimane.