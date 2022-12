Oggi, mercoledì 21 dicembre, è stata registrata una nuova puntata di U&D: a distanza di circa due settimane dall'ultima volta, il cast del dating-show si è ritrovato agli Elios per aggiornare fan e curiosi su quello che è successo in questo periodo di pausa. Occhi puntati soprattutto sui tre tronisti che si dice siano vicinissimi alla scelta e in particolare su Federico Nicotera, nuovamente protagonista con le corteggiatrici Carola e Alice. Spazio anche a dame e cavalieri del Trono Over, principalmente al tira e molla tra Riccardo e Gloria e all'infatuazione di Gemma per il 52enne Alessandro.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Sono passate circa due settimane dall'ultima registrazione di U&D: era il 9 dicembre scorso quando il cast si è riunito negli studi di Cinecittà per dare vita alla puntata che è stata trasmessa in questi giorni su Canale 5. La messa in onda in tv e le riprese del dating-show, dunque, sono in pari: la redazione non ha nulla di inedito da proporre ai telespettatori, anche per questo i lavori andranno avanti anche durante le feste.

Le vacanze di Natale del format Mediaset proseguiranno fino al 9 gennaio: dopo 18 giorni di stop, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà a far compagnia al pubblico con gli appuntamenti che saranno registrati in questo periodo.

Si dice che dame, cavalieri e tronisti si ritroveranno agli Elios anche a ridosso del Capodanno: sarebbero previste nuove registrazioni sia il 28 che il 29 dicembre prossimo.

I colpi di scena negli studi di U&D

Come sempre, anche oggi il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per aggiornare i fan di U&D su quello che è successo tra i protagonisti del cast durante la registrazione.

C'era una particolare attesa per i possibili annunci dei tre ragazzi che dallo scorso settembre stanno cercando l'amore: stando ai rumor che circolano insistentemente in rete, tutti i protagonisti del Trono Classico sarebbero vicinissimi alla scelta.

Alle riprese del 9/12 aveva partecipato solamente Federico Dainese, rientrato in studio dopo aver contratto il Covid: il giovane ha commentato la bella esterna con Vincenza e ha litigato con Elena.

Il ligure ha annunciato il suo ritiro dal programma senza una scelta; neanche i colleghi si sono espressi sulla loro decisione finale.

I telespettatori, però, sono rimasti male nell'apprendere che né Federico Nicotera né Lavinia Mauro si sono palesati agli Elios l'ultima volta, quindi gli spoiler di oggi sono particolarmente attesi dai sostenitori di entrambi.

Gli sviluppi durante la pausa di U&D

Stando alle voci del web, ma anche al parere di gran parte degli spettatori di U&D, il primo a scegliere potrebbe essere Federico Nicotera. Il romano è indeciso da mesi tra Carola e Alice, due corteggiatrici diversissime che gli sono entrate nel cuore in tempi e modalità differenti.

Il 21 dicembre il pubblico in studio è stato aggiornato sulle esterne che il tronista ha fatto con le sue spasimanti nel periodo in cui le riprese si sono fermate (l'ultima si è svolta venerdì 9), e quindi anche sulle reazioni che entrambe hanno avuto vedendo l'una l'appuntamento dell'altra.

Anche Lavinia continua ad essere tra due fuochi: la giovane sta conoscendo da tempo Alessio Corvino e Alessio Campoli, e non riesce a decidere chi può fare più al caso suo. Da quando è seduta sulla popolare poltrona rossa, la bella Mauro ha affrontato e superato tante difficoltà, a partire dall'ansia che le veniva tutte le volte che doveva parlare davanti alla telecamera.