Nel pomeriggio di domenica 4 dicembre, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono stati ospiti a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin e hanno parlato della loro storia d'amore, nata a Uomini e donne. Poco dopo la messa in onda della puntata di Verissimo, Riccardo Guarnieri ha condiviso con i suoi follower alcune storie Instagram, in compagnia del piccolo Simone. Zio e nipote si sono diretti insieme a Roma e il cavaliere del dating show di Maria De Filippi non ha commentato le parole della sua ex fidanzata.

Uomini e Donne: Ida e Alessandro ospiti a Verissimo, Riccardo non commenta

Ida e Alessandro hanno fatto la loro prima intervista di coppia, dopo essere usciti da Uomini e Donne. I due ex protagonisti del parterre over, il 4 dicembre, sono stati ospiti a Verissimo e hanno raccontato come sta procedendo il loro fidanzamento, lontano dalle telecamere. Platano e Vicinanza sono apparsi molto affiatati e Silvia Toffanin ha anche fatto domande ai due ospiti, in merito alle loro precedenti relazioni. A tal proposito, la parrucchiera siciliana non ha rinnegato le parole dette, nella precedente intervista, nei confronti di Riccardo. In merito al suo ex fidanzato, Ida ha rivelato di non rinnegare niente, né l'amore immenso che provava per Guarnieri, né il desiderio che aveva, in quel momento, di volere un figlio da lui.

Nel frattempo, Riccardo non ha commentato sui social le parole della sua ex compagna.

Uomini e Donne: dopo l'intervista di Ida e Alessandro, Riccardo parte con il nipote

Poco dopo l'intervista di Ida e Alessandro, Riccardo è apparso sui social e ha condiviso una storia Instagram, in compagnia di suo nipote Simone. Guarnieri era in automobile con il ragazzino e stava andando a Roma.

Nel filmato pubblicato sui social, il cavaliere di Uomini e Donne non ha lasciato intendere se avesse visto o meno l'intervista di Platano e Vicinanza a Verissimo e non ha fatto menzione alla cosa. L'unica cosa certa, al momento, è che Riccardo è partito dalla Puglia, per dirigersi con suo nipote nella capitale, per andare a vedere i mercatini di Piazza Navona.

Uomini e Donne: il futuro di Ida è con Alessandro e non con Riccardo

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Riccardo aveva tentato di riallacciare i rapporti con Ida, ma l'imprenditrice aveva già una frequentazione in corso con Alessandro. Guarnieri aveva fatto capire di provare ancora qualcosa per la sua ex fidanzata ma, non essendo stato chiaro nel momento in cui Platano gli aveva chiesto una prova d'amore, la parrucchiera aveva preferito andare avanti per la sua strada, ritenendo Riccardo un capitolo chiuso della sua vita. Nel frattempo, Guarnieri aveva ripreso una frequentazione con Gloria, chiusa dopo pochi giorni. Nelle prossime puntate del dating show, Platano e Vicinanza torneranno nello studio della trasmissione che li ha fatti conoscere, per raccontare come sta proseguendo la loro storia d'amore e nella puntata, sarà presente anche il cavaliere tarantino.