Arrivano le anticipazioni di Un posto al sole e il nuovo anno a Palazzo Palladino si aprirà con moltissime novità per i protagonisti. Durante le puntate della settimana dal 2 al 6 gennaio, Viola capirà di essere molto attratta da Damiano, e Salvatore si renderà conto che "Bufalotto" e Castrese sono la stessa persona. Alberto dovrà far fonte alla determinazione di Lia che manipolerà Diego per i suoi scopi, fino a coinvolgere anche Clara. Ci saranno novità anche per Nunzio, che sarà sempre più in difficoltà diviso tra Chiara e Alice, e per Micaela che si prenderà una cotta per Samuel.

Alberto scoprirà che Niko lavora per Lia: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 2 al 6 gennaio annunciano che Alberto scoprirà che Niko si sta occupando del tesoro appartenuto alla famiglia di Lia. La donna, invece, troverà un altro modo per mettere le mani sui gioielli che desidera e manipolerà Diego, che metterà alle strette Clara. Quest'ultima si ritroverà in una spiacevole situazione, perché da un lato avrà Alberto che la rassicurerà sul fatto che non ha rubato niente e dall'altro ci sarà il suo amico che vorrebbe convincerla del contrario. Per Clara non sarà affatto facile decidere a chi credere e da quale parte stare.

Viola sempre più attratta da Damiano: anticipazioni settimana dal 2 al 6 gennaio

La settimana di Un Posto al sole dal 2 al 6 gennaio vede protagonista anche Viola, che sarà sempre più lontana da Eugenio e il loro rapporto sembrerà ormai finito. La madre di Antonio, inoltre, penserà a Damiano, e capirà di provare qualcosa che va oltre il semplice rapporto di lavoro e di amicizia.

Viola e Damiano attenderanno con ansia i risultati delle analisi effettuate sui giocattoli della fabbrica in cui lavora Rosa e nel frattempo la madre di Manuel si preparerà a ricevere una notizia che potrebbe mettere in pericolo il suo futuro. Le anticipazioni non spiegano di cosa di tratti, ma è probabile che la donna perda il suo lavoro alla fabbrica dopo aver attirato l'attenzione sull'attività a causa dei suoi malori.

Salvatore scoprirà che Castrese è Bufalotto

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 2 al 6 gennaio raccontano che saranno giorni molto importanti per Salvatore, che verrà invitato a cena da Mariella con Castrese in occasione del Capodanno. Grazie a questa occasione il vigile si renderà conto che l'uomo e "Bufalotto sensibile" sono la stessa persona, e per lui sarà una grande sorpresa scoprire di aver chattato per settimane con l'uomo che ha conquistato il cuore di sua sorella.

Ci saranno novità anche per Nunzio, che sarà in crisi con Chiara e rischierà che la sua storia con Alice emerga. La ragazzina, invece, continuerà a pensare al cuoco come un suo possibile fidanzato, ma lui avrà un confronto definitivo con lei.

Dopo questo, Alice prenderà una tragica decisione facendo preoccupare non poco sua nonna. Infine Mariella aiuterà Speranza a contrastare le iniziative di Micaela, che si prenderà una cotta per Samuel.