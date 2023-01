La puntata di Amici di Maria che ha trattato il Capodanno-gate è andata in onda domenica 15 gennaio su Canale 5. Non è chiaro cosa sia realmente accaduto nella casetta il 31 dicembre 2022, ma dalle parole di Arisa sembrerebbe prendere quota l'ipotesi dei "tatuaggi fai da te".

Terminata la puntata, la migliore amica di Valeria Mancini ha criticato il talent show per come ha agito nei confronti dei sei allievi coinvolti. Inoltre si è detta in disaccordo per la decisione di mettere in sfida Valeria contro Cricca.

La stoccata al programma

I sei alunni coinvolti nel Capodanno-gate sono Maddalena, Wax, NDG, Samu, Tommy Dali e Valeria Mancini e sono stati messi in sfida immediata.

Maddalena, Wax e NDG hanno superato la sfida. Samu si è ritrovato con la gara congelata, Tommy Dali è stato eliminato senza la possibilità di esibirsi, mentre Valeria si è ritrovata davanti Cricca: il cantante era stato eliminato nella precedente puntata ed è tornato come "esterno".

Su Instagram, la migliore amica della neo concorrente eliminata ha pubblicato uno sfogo contro il programma di Maria De Filippi: "Ho iniziato a vedere Amici solo per Valeria".

La ragazza ha spiegato di avere sempre creduto che il talent show fosse un programma che realizza i sogni dei ragazzi, mentre oggi crede che non sia affatto così: "Mai avrei pensato di trovarmi davanti a ingiustizie e a un programma che i sogni fosse in grado di distruggerli".

Cosa pensa del provvedimento l'amica di Valeria Mancini

Secondo l'amica di Mancini, non è giusto che sia stato proposto in sfida un concorrente eliminato la scorsa settimana. Inoltre la giovane ritiene che Valeria abbia ricevuto un trattamento troppo severo: "Ingiusto e inconcepibile". Dal punto di vista dell'amica di Valeria, la produzione avrebbe dovuto mostrare i video del "fattaccio" in modo che i telespettatori avrebbero valutato le responsabilità di ogni singolo allievo coinvolto: "Tutti o nessuno, non ci dovrebbero essere differenze".

Infine la giovane ha dedicato delle dolci parole alla sua amica Valeria Mancini: "Oggi non è solo il suo sogno ad essere andato in frantumi, ma quello di tutte le persone che hanno creduto nel programma".

Le prime parole dell'ex allieva

Nei giorni scorsi, la stessa concorrente eliminata sui social aveva lasciato intendere di essere in disaccordo con la decisione della produzione.

La neo allieva aveva riferito di avere avuto un ruolo marginale la notte di Capodanno. Sulla base di quanto dichiarato la cantante si è detta convinta che quel provvedimento così "drastico" non doveva essere preso nei suoi confronti: "Non me lo meritavo". In merito alla sfida contro Cricca, Mancini non aveva proferito alcun commento.