Mancano poche ore alla messa in onda di una delle più attese puntate di Amici 22, quella incentrata sul "Capodanno-gate" e sul provvedimento disciplinare che è costato l'eliminazione a due allievi della scuola. Maria De Filippi ha spiegato in parte cosa è successo la sera del 31 dicembre in casetta, per questo in rete circolano varie ipotesi sul "fatto grave" che da giorni è sulla bocca di tutti. Le teorie più accreditate tra i fan sono quella dell'uso di una miscela alla noce moscata che avrebbe dato allucinazioni, smentita dalla sorella di NDG, e quella dei tatuaggi fai da te che i sei titolari coinvolti si sarebbero fatti incuranti dei rischi igienici ai quali andavano incontro.

Aggiornamenti sul 'mistero' di Amici

Le anticipazioni della 16^ puntata di Amici non fanno chiarezza su un episodio che da quasi una settimana è sulla bocca di tutti: cosa è accaduto nella casetta la sera del 31 dicembre, quando sei alunni si sono resi protagonisti di un fatto che la produzione ha definito gravissimo e non trasmettibile in televisione.

Da giorni, dunque, sul web impazzano diverse teorie su quello che i ragazzi coinvolti in questa storia avrebbero fatto per festeggiare l'arrivo del 2023: l'ipotesi più accreditata fino a poche ore fa, era quella che Wax e NDG avrebbero creato una miscela alla noce moscata che, se assunta in quantità esagerate, darebbe allucinazioni ed effetti simili agli stupefacenti più noti.

Attesa per le spiegazioni della conduttrice di Amici

Sabato 14 gennaio, però, in rete ha cominciato a diffondersi un'altra teoria su quello che i fan di Amici hanno ribattezzato "Capodanno-gate".

Dopo aver visto la parte finale del daytime di venerdì 13, infatti, alcuni spettatori hanno notato che Wax sfoggiava un tatuaggio sulla mano che fino a pochissimi giorni prima non aveva.

Tra il pubblico del talent-show, dunque, ha iniziato a circolare il rumor secondo il quale i sei allievi coinvolti in questa vicenda potrebbero essersi tatuati in casetta non rispettando le norme igieniche del caso, quindi mettendo a rischio la loro salute.

Una ragazza, in particolare, ha riassunto nel seguente tweet questa nuova ipotesi sul "fatto grave" del 31 dicembre: "Wax non aveva la mano tatuata, Arisa ha detto che si tratta di roba splatter, Valeria non pensava che non si potesse fare, Lorella ha detto che non si dovrebbe fare neanche a casa (perché con ago e filo si rischiano infezioni".

Maddalena, Samu, Tommy Dali, NDG, Valeria e Wax, dunque, potrebbero aver fatto arrabbiare gli addetti ai lavori con tatuaggi fai da te che sarebbero stati scoperti solo il 6 gennaio scorso.

L'ansia dei protagonisti di Amici

La 16esima puntata di Amici è stata registrata l'11 gennaio, quindi i sei allievi hanno vissuto isolati in casetta per 5 giorni nell'attesa di conoscere il provvedimento deciso da professori e produzione.

Le anticipazioni fanno sapere che tutti i ragazzi coinvolti nel Capodanno-gate sono stati messi in sfida, ma Tommy Dali non l'ha potuta fare perché Rudy Zerbi l'ha eliminato prima.

Anche Valeria non è riuscita a riprendersi la maglia da titolare: a battere la cantante è stato Cricca, che quindi è rientrato nella scuola una settimana dopo la sua discussa esclusione.

Maddalena, Wax e NDG sono tornati al loro banco dopo aver battuto i loro sfidanti, mentre Samu è stato rimandato alla puntata successiva perché la giurata voleva del tempo per decidere a chi assegnare la vittoria.

I daytime che saranno trasmessi a partire da lunedì 16 gennaio, inoltre, dovrebbero fare chiarezza su quello che i sei alunni "incriminati" hanno fatto la sera del 31 dicembre, un episodio senza precedenti che resterà impresso nella mente del pubblico.