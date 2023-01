Ci saranno tante novità in occasione dei nuovi episodi di Terra Amara trasmessi a breve su Canale. Gli spoiler turchi dello sceneggiato rivelano che Sermin Yaman perderà la sua tenuta quando suo cugino Demir deciderà di darla alle fiamme per vendetta.

Terra amara, anticipazioni: Demir reagisce male alla nuova gravidanza della moglie

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti i nuovi episodi trasmessi a breve su Canale 5, annunciano che la vendetta di Demir si ripercuoterà su Sermin.

Tutto inizierà quando il ricco imprenditore reagirà molto male alla scoperta della nuova gravidanza di Zuleyha.

L'uomo crederà che sua moglie l'abbia tradito con Yilmaz, visto che non può procreare e dopo averle rivelato di essere a conoscenza della verità su Adnan. Yaman, però, accetterà il consiglio della madre di sottoporsi ad altre analisi mediche per vedere se ha una possibilità concreta di concepire. Il figlio di Hunkar lascerà Cukurova per qualche ora per dirigersi presso un studio medico a Istanbul.

Zuleyha approfitterà del viaggio del marito e andrà a vedere Yilmaz e Mujgan che convolano a nozze. Sarà in questo frangente, e con il cuore colmo di dolore, che la donna chiederà aiuto a Sermin, affinché le procuri un medico in grado di aiutarla ad abortire.

Zuleyha vuole interrompere la gravidanza

Negli episodi turchi di Terra amara, Zuleyha sarà stanca di subire vessazioni da parte del marito.

Per questo motivo vorrà procedere all'interruzione della gravidanza, in quanto sicura che Demir non crederà mai alla sua buonafede. Nel frattempo il ricco imprenditore scoprirà di non essere sterile, tanto da tornare a Cukurova per chiedere perdono alla moglie. Demir non troverà nessuno a casa, intuendo cosa ha intenzione di fare Zuleyha.

Per questo motivo si recherà dal medico e per Sermin sarà l'inizio di grossi dispiaceri.

La tenuta di Sermin ridotta in cenere da suo cugino

Demir impedirà a Zuleyha di abortire. Non contento dimostrerà di essere profondamente disgustato dalla questione. L'uomo, accecato dalla follia, prenderà una tanica di benzina per appiccare il fuoco alla tenuta di Sermin.

La donna, a questo punto, supplicherà suo cugino di smetterla prima che sia troppo tardi. Purtroppo l'incendio appiccato da Yaman ridurrà tutto in cenere, lasciando solo intatta la struttura della casa. In questo modo il figlio di Hunkar deciderà di punire la cugina per aver aiutato Zuleyha con l'intento di abortire. Un gesto che indignerà sempre di più la moglie di Sabahattin, che deciderà di vendicarsi trovando un alleato molto pericoloso.