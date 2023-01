L'appuntamento in diretta con il Grande Fratello Vip 7 torna in onda lunedì 16 gennaio con la nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini.

L'attesa è incentrata in primis sui risultati del televoto di questa settimana, che vedono coinvolta anche Nikita. La giovane concorrente, tra le più seguite dal pubblico social di questa settima edizione del reality show, è tra coloro che rischiano l'eliminazione definitiva dal gioco.

Ci sarà una nuova eliminazione, Nikita a rischio: anticipazioni Grande Fratello Vip del 16 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata serale del Grande Fratello Vip in programma lunedì 16 gennaio 2023 su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'esito del televoto settimanale che coinvolte tre donne della casa.

Trattasi di Nikita, Dana e Nicole Murgia: una di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco, dato che la nomination di questa settimana non prevede la proclamazione del preferito da parte del pubblico, bensì una nuova uscita dalla casa.

Un verdetto particolarmente atteso dai fan di Nikita, dato che la giovane concorrente è tra i volti più amati e sostenuti di questa settima edizione, potendo contare su un vero e proprio "esercito" di fan che sono già pronti a sostenerla in questa nuova sfida al televoto.

Polemica sulla presunta bestemmia di Nicole al GF Vip: provvedimenti in arrivo il 16 gennaio?

Intanto, in attesa della prossima puntata serale del 16 gennaio, sui social è nata una polemica legata a Nicole Murgia.

Nel corso della notte appena trascorsa, la concorrente avrebbe pronunciato una frase sospetta che, secondo un bel po' di utenti social, sarebbe una bestemmia a tutti gli effetti.

Ecco perché in tanti chiedono alla produzione del GF Vip di poter fare delle verifiche e in tal caso stabilire se tale imprecazione c'è stata per davvero oppure no.

E poi ancora, in questa nuova puntata serale del GF Vip è prevista la presenza in casa di Antonino Spinalbese che si dice vorrebbe 20 mila euro a settimana. Il concorrente è rientrato ufficialmente in gioco nel corso del pomeriggio di sabato.

Il ritorno ufficiale di Antonino nella casa del Grande Fratello Vip 7

Un'entrata che non è passata inosservata dato che Antonino si è rivelato particolarmente affettuoso con tutti i suoi compagni di gioco, compresa Nikita, con la quale non aveva instaurato un buon rapporto nei mesi di permanenza all'interno della casa di Cinecittà.

Rientrato in gioco, Antonino dovrà essere informato degli ultimi sviluppi e delle dinamiche che sono nate nel corso di queste settimane, tra cui quella legata al flirt tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, sempre più vicini e intimi all'interno della casa di Cinecittà.