Quello andato in onda su Canale 5 lunedì 30 gennaio è stato un daytime di Amici ricco di colpi di scena. La prima parte della puntata è stata dedicata all'eliminazione di Eleonora da parte di Raimondo Todaro: il professore ha mandato a casa la ballerina che faceva parte della sua squadra.

Altre due allieve, Megan e Maddalena, sono state convocate in studio dopo il 18° speciale: il motivo di questa "chiamata" sarà svelato martedì 31 gennaio.

Attesa per le decisioni della commissione interna di Amici

Visto che manca circa un mese e mezzo all'inizio del serale di Amici, i professori stanno cominciando a prendere decisioni importanti sui ragazzi.

Nel corso dello speciale che è andato in onda il 29 gennaio, infatti, Emanuel Lo ha eliminato Vanessa perché si è accorto che non era abbastanza pronta per la prima serata, mentre Todaro ha sostituito Samuel con un danzatore hip-hop notato ai casting (Alessio).

Il daytime di lunedì 30 gennaio, inoltre, si è aperto con una notizia inaspettata: Raimondo ha chiesto di incontrare Eleonora dopo l'ultima registrazione e le ha comunicato la sua intenzione di mandarla a casa.

La ballerina di latinoamericano, dunque, è stata esclusa dal cast in uno studio vuoto e senza che i suoi compagni potessero assistere a quel momento.

Tra i due c'è stato un breve dialogo, dopodiché l'alunna è rientrata in sala relax e ha ufficializzato anche agli altri il suo addio al programma.

Tensioni per i protagonisti di Amici

Il pomeridiano di Amici è proseguito con un'altra importante comunicazione che i ragazzi hanno ricevuto al rientro in casetta.

Dopo aver salutato Eleonora, i titolari della classe sono stati informati dalla produzione che i professori avevano convocato in studio Megan e Maddalena.

Le due danzatrici, dunque, hanno aspettato per un po' il via libera degli addetti ai lavori, ed è proprio in quel lasso di tempo che sono emerse le tensioni che ci sono nel gruppo soprattutto dopo i fatti di Capodanno.

Se Megan è stata subito consolata da tutti, Maddalena è rimasta a fissare il vuoto da sola per 15 minuti senza che nessuno le si avvicinasse. Piccolo G ha notato questa cosa e ha rimproverato i compagni.

Solo in un secondo momento Federica e Samu si sono accostati alla giovane Svevi per cercare di consolarla, anche perché stava piangendo in solitudine in bagno.

Periodo non semplice per NDG

Prima di tornare ad occuparsi di Megan e Maddalena, gli addetti ai lavori hanno spostato la loro attenzione su un altro allievo che sta attraverso un periodo non felice all'interno della scuola.

Prima di saltare la puntata di Amici per la febbre, NDG ha scoperto che per i suoi compagni è l'ultimo in classifica della categoria canto: il ragazzo, infatti, si è detto triste e mortificato artisticamente per il parere negativo che gli altri hanno sul suo conto.

Anche i fan del talent-show hanno notato le tante difficoltà che il cantante sta avendo di recente, tant'è che c'è chi è certo che potrebbe essere eliminato in uno dei prossimi speciali.

Il daytime del 30 gennaio, poi, è terminato con l'ingresso in studio delle due ballerine che sono state convocate dagli insegnanti per una comunicazione importante.

Maddalena e Megan sono entrate agli studi Elios con la testa bassa e con tutte le loro cose (il sacco che contiene i vari cambi d'abito per le coreografie), dopodiché la puntata è finita. In sovraimpressione è apparsa una scritta che anticipava che il verdetto della commissione interna sulle due allieve a rischio sarà mostrato nel corso del pomeridiano che andrà in onda martedì 31 gennaio.