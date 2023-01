Non mancano tensioni e colpi di scena nelle trame dell’amata soap opera Terra amara, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato. Gli spoiler turchi dei nuovi episodi, raccontano che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) si avvicinerà alla verità il giorno successivo al suo matrimonio con la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Il protagonista dello sceneggiato verrà a conoscenza che la sua ex fidanzata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) gli ha rivelato tramite una lettera di non aver sposato Demir Yaman (Murat Ünalmış) per amore.

In poche parole Yilmaz saprà finalmente che la sua ex fidanzata fu minacciata da Hünkar (Vahide Perçin), mentre lui si trovava dietro le sbarre.

Spoiler turchi, Terra amara: Yilmaz vuole avere un confronto con la sua ex fidanzata Zuleyha

Nel corso delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente, Yilmaz chiederà a degli operai di abbattere un muro situato nei pressi della tenuta che apparteneva a Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e ormai di sua proprietà: durante i lavori verranno ritrovati dei passaporti falsi che Akkaya voleva usare per scappare con l’ex Zuleyha, e un pezzettino della lettera scritta da quest’ultima e bruciata dalla domestica Gulten Taşkın (Selin Genç). Dalle anticipazioni si evince che l’ex detenuto a seguito delle nozze con Mujgan, apprenderà che Altun era stata costretta a sposare Demir poiché Hunkar si era detta disposta a farlo condannare a morte.

Il rivale di Yaman abbastanza sconvolto per la scoperta appena fatta, sarà deciso ad avere un faccia a faccia con la sua ex fidanzata con l’obiettivo di avere un chiarimento, nonostante il suo padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) non sarà affatto d’accordo.

Gaffur sequestrato da Akkaya, Mujgan viene ingannata dal marito

Purtroppo Yilmaz non riuscirà a incontrare Zuleyha, poiché la stessa si troverà a Istanbul con il marito e la suocera: Akkaya quando non ci sarà alcuna traccia della sua ex alla tenuta, non ci penserà due volte a rapire il capomastro Gaffur (Bülent Polat) legandolo a un fuoristrada.

Quest’ultimo non vuoterà il sacco a Yilmaz, anche se lo costringerà a essere sincero nel peggior modo possibile: il capomastro non saprà veramente nulla del suo padrone, fuggito dopo aver incendiato la casa della cugina Sermin per aver appoggiato la moglie nel tentativo di abortire illegalmente.

A fare sapere ad Akkaya dove si trovano Altun e Demir sarà a sorpresa Fekeli. A questo punto Yilmaz dirà una menzogna alla consorte Mujgan, dato che le farà credere di doversi recare a Istanbul per prendere parte al funerale di un amico deceduto all’improvviso.