Tante novità sono accadute nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta il 6 gennaio a Roma. Gli spoiler del dating show rivelano che Armando Incarnato non era presente in studio dopo la lite con Maria De Filippi. Tina Cipollari, invece, è tornata a prendersi gioco di Gemma Galgani.

Uomini e donne, anticipazioni: Lavinia ha un acceso diverbio con Alessio

Venerdì 6 gennaio si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accadute numerose novità. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti segnalano che Federico Nicotera ha deciso di portare Carola in esterna.

La corteggiatrice ha fatto compagnia al giovane sul luogo di lavoro, scherzando e chiacchierando con grande complicità. A tal proposito, la ragazza si è rifiutata di scambiare un bacio con Nicotera, salutandolo con un bacio sulla guancia.

In studio, il tronista ha affermato di essersi sentito "preso per scemo" da Carola. In seguito, Maria De Filippi ha chiesto al ragazzo di invitare una delle due corteggiatrici a ballare. Purtroppo Federico si è rifiutato di scendere in pista.

Inoltre, tutta l'attenzione è stata catturata da Lavinia. In particolare, la tronista ha avuto un acceso diverbio con Alessio Corvino mentre ha portato in esterna Campoli. Difatti, la donna ha deciso di fargli una sorpresa, recandosi sul suo posto di lavoro.

In questo frangente, i due si sono scambiati un bacio.

Armando non era presente alla registrazione

Nella registrazione di U&D avvenuta il 6 gennaio, Armando Incarnato non era presente, forse in seguito alla lite avvenuta con Maria De Filippi. Non è chiaro se il cavaliere si sia assentato per impegni personali o sia stato cacciato dalla moglie di Maurizio Costanzo come successo per Pinuccia Della Giovanna, esclusa dopo aver finto uno svenimento nel programma di Canale 5.

Tina Cipollari si è presa gioco di Gemma Galgani

Riccardo Guarnieri, invece, è tornato a far parlare di sé per la sua conoscenza con Gloria Nicoletti. Il cavaliere ha rivelato di aver trascorso il Capodanno insieme alla dama, incontrandosi tra Roma e Taranto. In studio, la dama ha riferito di aver conosciuto un Riccardo totalmente diverso da come appare in televisione.

Ma ecco che l'ex di Ida Platano ha ribadito di non essere ancora innamorato di lei a differenza di quest'ultima.

Tina Cipollari, invece, è tornata a prendersi gioco di Gemma Galgani. In particolare, l'opinionista e collega di Gianni Sperti ha intrattenuto il pubblico presente alla registrazione per fare gli auguri alla dama di Torino dopo averla definita una Befana. Fortunatamente l'ex di Giorgio Manetti è stata al gioco, ringraziando tutti per gli auguri.