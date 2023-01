Mancano poco più di 24 ore al ritorno su Canale 5 di Uomini e donne: dopo circa 20 giorni di pausa, il 9 gennaio riprenderà la regolare programmazione del dating-show di Maria De Filippi. Il cast 2023 del popolare format, però, subirà qualche variazione rispetto a quello che ha animato la prima parte di stagione: assenti nelle nuove puntate le dame Ida e Pinuccia, riconfermati i veterani Riccardo e Gemma. In dubbio la partecipazione di Armando, che non era in studio quando c'è stata l'ultima registrazione.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Il 2023 di Uomini e Donne sta per iniziare: a partire da lunedì 9 gennaio, infatti, saranno trasmesse in tv le quattro puntate che sono state registrate durante la pausa natalizia, delle quali si conoscono già tutte le anticipazioni.

Uno spoiler piuttosto "clamoroso", arriva direttamente dalle riprese del giorno dell'Epifania: Armando ha saltato l'ultima puntata e c'è chi ipotizza che la sua avventura nel Trono Over potrebbe essere finita definitivamente. Incarnato non ha preso parte alle prime riprese del nuovo anno e tra il pubblico c'è chi è certo che quest'assenza sia la conseguenza del severo rimprovero che Maria De Filippi gli ha fatto la volta precedente.

La presentatrice ha sgridato pubblicamente il cavaliere accusandolo di sentirsi troppo un personaggio: una settimana dopo questa strigliata, il napoletano non era in studio e di lui non si è mai neppure parlato.

Chi torna per cercare l'amore a Uomini e Donne

Chi ha partecipato a tutte le registrazioni di Uomini e Donne che saranno trasmesse in tv nel mese di gennaio, sono gli altri veterani del cast: Riccardo, per esempio, sarà protagonista anche nel nuovo anno.

"Orfano" di Ida e del loro infinito tira e molla, il cavaliere farà parlare di sé per un altro rapporto altalenante, quello con Gloria.

Nelle ultime quattro puntate alle quali hanno preso parte, Guarnieri e Nicoletti si sono presi e lasciati più volte: venerdì scorso, infatti, i due hanno raccontato di aver trascorso il Capodanno insieme ma lui ci ha tenuto a precisare di non essere innamorato.

Anche Gemma tornerà al centro delle dinamiche del Trono Over grazie alla conoscenza col 52enne Alessandro: la new entry del parterre accetterà di uscire con Galgani nonostante gli oltre 20 anni di differenza, ma al rientro dalle vacanze parlerà di questo legame come una semplice amicizia.

La nuova vita della 'regina' di Uomini e Donne

Il cast 2023 di Uomini e Donne, inoltre, dovrà fare a meno di due dame che hanno animato le ultime stagioni con i loro amori: si tratta di Pinuccia Della Giovanna e Ida Platano. La prima è stata allontanata dal parterre attorno alla fine di novembre e dopo essersi resa protagonista di alcuni comportamenti che hanno portato Maria e la redazione a "cacciarla".

La parrucchiera, invece, ha lasciato la trasmissione i primi di novembre e l'ha fatto per amore: come dimostrano i contenuti che lei sta postando su Instagram negli ultimi due mesi, Ida e Alessandro sono inseparabili e stanno smentendo con i fatti chi era certo che la loro storia sarebbe durata poco tempo.

La coppia è affiatatissima e non ha alcuna intenzione di tornare agli Elios se non per qualche ospitata (per il momento, ne hanno fatto soltanto una all'inizio di dicembre).

Gli addetti ai lavori, dunque, per le prossime puntate dovranno cercare nuovi personaggi da mettere al centro delle dinamiche della versione senior del dating-show: a prendere il posto dei veterani che sono andati via o che non sono stati riconfermati, potrebbero essere Paola, Alessandro, Antonella, Luca e Cristina.