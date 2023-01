Nella casa del Grande Fratello Vip 7 la convivenza forzata può comportare dei litigi. Nella notte tra venerdì e sabato 28 gennaio, Alberto De Pisis ha rimproverato Oriana Marzoli. Il motivo? La concorrente venezuelana, nel cuore della notte, è andata in stanza con Daniele Dal Moro per avere un chiarimento, ma non si è accorta che c'era l'influencer milanese a dormire.

De Pisis irritato con la coinquilina

Come mostrato in un video pubblicato da un utente su Twitter, Alberto De Pisis e Oriana hanno avuto un diverbio. Nel cuore della notte, Oriana Marzoli si è rifugiata in camera per avere l'ennesimo chiarimento con Daniele: la concorrente stava spiegando che siccome si trova in un televoto difficile, se dovesse essere eliminata dal reality show vorrebbe aver chiarito con l'imprenditore veneto.

Mentre Dal Moro stava replicando, Alberto ha perso le staffe: "Oriana ma come stai? Come stai? Ma come fai a non vedermi? Guarda il letto, guardalo..." A quel punto la 30enne venezuelana si è scusata con il coinquilino, spiegando di non essersi accorta che stava già dormendo.

Oriana e Daniele che entrano in camera da letto mentre Alberto dorme.

Lui si sveglia e inizia a urlare "ORIANA MA COME STAI? COME STAI? MA COME FAI A NON VEDERMI, GUARDA IL LETTO, GUARDALO" 😭😭😭

(e Daniele che se ne va ridendo)

Non è la prima volta che De Pisis si lamenta dell'atteggiamento della coinquilina. Nelle precedenti settimane, Alberto aveva rimproverato Oriana perché nel cuore della notte aveva intrapreso una discussione molto accesa con Dana Saber: quest'ultima aveva gettato fuori dall'armadio tutti i vestiti di Marzoli per mettere i suoi.

La vita all'interno della casa di Cinecittà

Non è facile vivere all'interno della casa di Cinecittà per mesi.

I concorrenti spesso subiscono una forma di stress: per esempio, le luci all'interno del loft vengono spente a notte inoltrata. Di conseguenza, chi decide di andare a dormire presto deve mettere una mascherina per non vedere la luce artificiale.

Inoltre i "vipponi" devono fare i conti con gli altri concorrenti visto che ognuno ha le sue abitudini e i suoi orari.

Infine al Grande Fratello Vip 7 gli inquilini della casa più spiata d'Italia vengono svegliati con la musica a tutto volume.

La situazione tra Daniele e Oriana

Per quanto riguarda la storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, si è concluso con un nulla di fatto.

L'imprenditore veneto non riesce a fidarsi della coinquilina a causa dei numerosi flirt avuti all'interno del programma dall'inizio del suo percorso. Al contrario, Oriana ha più volte ribadito di essere interessata al 32enne. Inoltre, la concorrente ha precisato che non c'è nulla di male se una persona frequenta un uomo e poi capisce che le piace un altro.

Probabilmente l'argomento verrà affrontato nella 30^ puntata in onda lunedì 30 gennaio su Canale 5.