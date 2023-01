La conoscenza iniziata al Grande Fratello Vip 7 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è finita ancora prima di iniziare. Dopo essersi ignorati per alcuni giorni, nel pomeriggio di giovedì 26 gennaio c'è stato un acceso scontro tra i due. In particolare, l'imprenditore continua a dire di essersi allontanato per la mancanza di fiducia che nutre nei confronti della coinquilina. Al contrario, Oriana si è detta stufa di essere messa sempre alla prova.

Il nuovo botta e risposta

Daniele dopo la 29^ puntata del reality show si è risentito, perché non vuole passare per una persona incoerente.

Di conseguenza, ha deciso di non rivolgere più parola ad Oriana.

Dal post-puntata di lunedì 23 gennaio, i due coinquilini non si sono rivolti parola fino ad oggi. Nel tardo pomeriggio, Daniele ha ribadito la sua posizione su Marzoli: "Avevo le idee chiare, mentre tu non hai avuto le idee chiare per quattro mesi". In replica Oriana ha affermato: "Mi piacevi, volevi qualcosa di serio anche se poi serio non sei stato". Sebbene i due abbiano fornito ognuno la propria versione dei fatti, Dal Moro continua a credere che la concorrente venezuelana si sia avvicinata a lui per strategia. Marzoli ha ribadito più volte di essere stufa di essere messa sempre alla prova, al punto da criticare l'atteggiamento dell'imprenditore: "La differenza tra me e te è che a me non interessa dell'opinione degli altri".

Marzoli in lacrime per Daniele

Nel momento in cui i toni si sono accesi, Nicole Murgia ha fatto notare che non è carino urlare in faccia ad una persona che nutre un interesse. La conversazione è ripresa poco dopo in cucina con Oriana che è scoppiata in lacrime: "Per me è basta". Alle parole della coinquilina, Dal Moro ha ironizzato sul fatto che Marzoli sia riuscita nell'intento di avere nuove clip durante la puntata di lunedì.

A quel punto Marzoli ha fatto notare che da una persona che stava frequentando, si sarebbe aspettata maggiore sostegno. Daniele, però, ha fatto notare che i due non hanno mai intrapreso una frequentazione.

Il botta e risposta si è concluso senza che i due trovassero un punto d'incontro.

Il commento di alcuni utenti del web

La presa di posizione di Daniele Dal Moro è stata oggetto di critiche da parte di alcuni utenti del web.

Su Twitter, un utente ha sostenuto che Daniele per orgoglio si sta precludendo di conoscere Oriana. Un altro utente ha ribadito che, quando Dal Moro perde le staffe spesso ha dei modi bruschi. Un altro telespettatore ha punzecchiato l'imprenditore veneto, sostenendo che abbia sbagliato tutto con Marzoli: prima si è avvicinato, ma dopo essere stato criticato in puntata si è allontanato perché teme il giudizio di terze persone.