Nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati nuovamente. Tutto è stato causato da Edoardo che dopo aver nominato Oriana si è pentito e si è scusato con quest’ultima per averla nominata, attribuendo la colpa ad Antonella. Dopo due giorni di guerra tra i due, Edoardo ha cercato un riavvicinamento, proponendole di dormire insieme. Tuttavia, le cose non sono andate come sperava lo speaker romano.

La nuova lite tra Edoardo e Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha rifiutato di dormire con Edoardo Donnamaria, dicendo che Edoardo fino a pochi mesi fa, le ha mostrato i lati migliori di lui.

Mentre invece ad oggi, lei non riesce a capire che fine ha fatto il suo lato dolce e sensibile. Antonella ha poi dichiarato che la storia d'amore tra lei ed Edoardo è ormai giunta al capolinea e di non volerlo più vedere. Fiordelisi ha poi aggiunto che da ora in poi Edoardo può andare a giocare con i suoi amici e che ancora una volta lui ha scelto le amicizie invece che scegliere l’amore e lei. Fiordelisi ha poi concluso dicendo che da adesso lei non esisterà più e lo invita a lasciarla stare e a non chiamarla mai più. Dopo questa sfuriata da parte della sua ex compagna, Edoardo ha sbottato dicendo ad Antonella che è inutile che adesso lei si mette a professare tutta questa sensibilità, quando fino a poco tempo fa lo ha appellato come un uomo senza coraggio, privo di contenuti e addirittura cane.

Edoardo ha concluso dicendo: " Ma vattene via, chi ti vuole più. Non ti voglio, sparisci”.Tra i due sono poi volate altre parole fin quando entrambi hanno poi preso una direzione opposta. Antonella ha deciso di cambiare letto ancora una volta, mentre Edoardo è uscito in giardino per cercare conforto dai suoi amici.

Lo sfogo in piena notte di Donnamaria

Subito dopo la lite, Edoardo si è confidato con Giale, Luca e Nicole, dicendo che tutto questo astio da parte di Antonella, è scaturito dal semplice abbraccio che lui ha dato ad Oriana dopo averla nominata. Donnamaria ha poi aggiunto che Fiordelisi non è innamorata di lui e su questo non ci piove, ma che nel frattempo lui sta cercando di farsi un'idea più chiara e si rende conto che Antonella c'è solo per le telecamere e non per accertarsi di come sta lui veramente.

Infine, deluso ancora una volta per l’atteggiamento dell’ex schermitrice, il volto di Forum ha concluso dicendo che secondo lui Antonella cerca solo un fidanzato che le dia sempre ragione e stia sempre dalla sua parte, ma che questo non sarebbe amore. Pare dunque che ormai la coppia formata dai Donnalisi sia giunta ad un punto di non ritorno. Non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 30 gennaio 2023.