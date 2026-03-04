L'altro giorno Helena Prestes ha raggiunto Milano in treno, e sui social ha fatto vedere che Javier Martinez era con lei. Stando agli indizi che hanno raccolto i fan nelle ultime ore, però, il pallavolista sarebbe già rientrato a Terni per allenarsi con la sua squadra, quindi avrebbe solo accompagnato la fidanzata nel primo viaggio di lavoro dopo la scomparsa del padre.

Il dettaglio che emoziona i fan

Amore e protezione: sono queste le parole più gettonate tra i fan che in questi giorni hanno commentato il rapporto tra Helena e Javier sui social.

Da quando la modella ha perso il papà, infatti, il compagno non l'ha lasciata mai da sola e anche l'altro giorno ha fatto un gesto che ha confermato quanto è forte il loro legame.

Il 3 marzo Prestes è salita a Milano in treno e con lei c'era anche Martinez, ma dai contenuti che entrambi hanno pubblicato su Instagram tra ieri sera e stamattina alcuni fan hanno evinto che lui sarebbe già tornato a casa per riprendere gli allenamenti.

Stando alla ricostruzione che hanno fatto diversi sostenitori della coppia, Javier avrebbe solo accompagnato Helena nel primo viaggio dopo l'addio al padre e poi sarebbe rientrato immediatamente a Terni per lavorare.

l'ha accompagnata per un pezzetto di viaggio per non lasciarla sola tutto il tempo perché l'ultimo viaggio in treno fa parte di quella ferita e poi è tornato a casa per gli allenamenti perché la vita va avanti amore protezione e cura sta tutto qua 🤍 pic.twitter.com/KxMTyoPgv0 — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 4, 2026

I complimenti dei fan per Javier

Da quando sul web ha cominciato a diffondersi la notizia che Javier è già tornato a Terni, in tanti si sono esposti per commentare il bellissimo gesto che ha fatto nei confronti della fidanzata.

"L'ha accompagnata per non lasciarla sola, poi è tornato per allenarsi. Questo si chiama amore", "Protezione e cuora, nient'altro"; "Un uomo raro", "Si prende cura di lei in silenzio, è prezioso", "Ha fatto il viaggio solo per non lasciarla sola e poi è rientrato a Terni, uomo meraviglioso"; "Chapeau", "Avercene di uomini così", "Da clonare", "Un signore", si legge su X in queste ore.

Helena riparte dal lavoro

Helena ha scelto di non lasciarsi sopraffare dal dolore, infatti negli ultimi giorni ha ripreso a pubblicare contenuti sui social, a viaggiare e a lavorare.

Sabato 7 marzo la modella sarà ospite dell'evento di un brand del quale è co-founder, e sarà la sua prima apparizione in pubblico dopo il lutto che ha colpito tutta la sua famiglia.