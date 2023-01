Questo lunedì 16 gennaio, dalle ore 21:30 su Canale 5, andrà in onda la ventottesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini e giunto quest'anno alla settima edizione.

A commentare le dinamiche che negli ultimi sette giorni hanno animato la Casa, ci saranno come sempre Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre Giulia Salemi si farà ancora una volta portatrice delle istanze dei telespettatori tramite social.

È aperto il televoto fra Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicole Murgia

È ancora aperto il televoto fra gli spettatori che decreterà l'eliminazione definitiva di una fra tre concorrenti: Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicole Murgia.

Quest' ultima, in particolare negli ultimi giorni sembra essersi avvicinata a Daniele Dal Moro, attirando la gelosia di Oriana Marzoli, anche lei spinta da un certo interesse verso il veneziano, ex tronista ed ex fiamma di Martina Nasoni (vincitrice del Gf16).

Intanto, dopo che aveva abbandonato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip per una serie di problemi di salute, Antonino Spinalbese alcuni giorni fa ha varcato nuovamente in entrata la porta rossa: la puntata in prime time di stasera sarà occasione propizia per riannodare i fili di tutte le questioni che l'hairstylist, uscendo, ha lasciato in sospeso.

Finora quella fra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è l'unica vera coppia che si sia formata nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip: tuttavia i due giovani continuano a vivere il loro rapporto come sulle "montagne russe", tra momenti di grande slancio e discussioni che si protraggono per ore.

Infine, spazio alla storia e alle emozioni più profonde di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, da poco entrato nella Casa.

Prima della diretta ci sarà il GfVip Party: ospiti Salatino e Rossetti

Alcune anticipazioni sulla ventottesima puntata del Grande Fratello Vip, saranno fornite anche nel corso del GfVip Party. Il programma, in onda esclusivamente su Mediaset Infinity a partire dalle ore 20:30, funge anteprima (tra interviste, commenti a caldo ed esclusive dell'ultima ora) della puntata in onda in prima serata su Canale 5.

Conducono Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

Tra gli ospiti ci saranno Matthias De Donà (fratello di Giaele), Er Gennaro, Giulia Salemi e gli ex inquilini Luca Salatino e Patrizia Rossetti, entrambi ritiratisi dal gioco nelle settimane scorse.