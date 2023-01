La soap opera turca Terra amara anche in futuro continuerà a essere caratterizzata da diversi drammi, fra cui la morte di due protagoniste. Si tratta di Gulten (Selin Genç) e Saniye Taşkın (Selin Yeninci), che perderanno la vita prematuramente venendo investite da Haşmet Colak (Altan Gördüm).

Successivamente Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) invece, dopo aver trovato un nuovo amore in Hakan Gumusoglu (İbrahim Çelikkol), vivrà un nuovo lutto, dal momento che si ritroverà ad assistere al suo assassinio.

Spoiler turchi, Terra amara: Colak deciso a vendicarsi

Nelle future puntate della telenovela in programma su Canale 5, la domestica Gulten si recherà a un incontro con Colak in compagnia di Saniye: ci sarà parecchia tensione quando inizieranno a parlare degli aranceti degli Yaman. In particolare Colak vorrà riavere le terre appartenenti alla sua famiglia. Finirà per scoppiare una rissa tra i tre e quest’ultimo arriverà a minacciare le due donne con la sua pistola: da una parte Gulten non nasconderà una certa paura, mentre la cognata non si farà intimidire mettendo fine alla conversazione con Colak. Quest’ultimo però non mollerà la presa e vorrà vendicarsi.

In seguito Saniye e Gulten saranno in procinto di recarsi al matrimonio tra Zuleyha e il nuovo compagno Hakan: le due cognate durante il viaggio in macchina si vedranno costrette a fermarsi a causa di un gomma forata, che inizierà a rotolare.

Gulten non sopravvive a un’operazione, Gaffur addolorato

Saniye e Gulten verranno investite da un’auto guidata ad alta velocità da Colak e il figlio: Gaffur (Bülent Polat) verrà a conoscenza che sua moglie è morta a causa dell’incidente, mentre sua sorella Gulten a seguito delle gravi ferite riportate dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica delicata per poter sopravvivere.

La domestica non si salverà, poiché avrà un arresto cardiaco durante l’intervento: Cetin (Aras Şenol) dichiarerà tutto il suo amore alla moglie prima di dirle addio. A questo punto mentre saranno organizzati i funerali, Zuleyha non nasconderà la propria tristezza per la perdita di Saniye e Gulten. Anche Gaffur ovviamente sarà addolorato, per aver perso le donne più importanti della sua vita.

Puntate turche: Hakan muore sotto lo sguardo di Zuleyha

La protagonista principale Zuleyha successivamente farà la conoscenza di Hakan che entrerà in scena nelle ultime puntate della terza stagione. Anche lui avrà un tragico epilogo, poiché verrà ucciso sotto lo sguardo della stessa Altun: quest’ultima sarà decisa a farla pagare ai responsabili dell’assassinio.

Sin da subito Zuleyha sospetterà che i colpevoli siano Betul (İlayda Çevik) e il fidanzato Abdulkadir (Erkan Bektaş): quest’ultimo e la figlia di Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Sabahattin (Turgay Aydın) faranno capire di non essere estranei all'accaduto dato che si daranno alla fuga. Nonostante ciò Altun riuscirà ad assicurarli alla giustizia: Betul dovrà scontare l’ergastolo, mentre il suo amato verrà condannato alla pena di morte.