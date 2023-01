Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 26 gennaio su Rai1 alle 16:05 circa, Carlos inviterà Gemma alla festa di fidanzamento al Circolo di Ferdinando con Ludovica e Umberto con Flora. Marcello vedrà la contessa in difficoltà e le proporrà un viaggio insieme del tutto inaspettato.

Maria suggerirà a Irene di scusarsi con Clara per essersi intromessa sulla questione della competizione ciclistica, mentre Vito troverà il coraggio di confidare il suo segreto all'amico Alfredo Perico. Intanto Palma riceverà un'anziana signora che chiederà il suo aiuto: è la nonna di Elvira.

Infine, Tancredi si mostrerà entusiasta per l'acquisto di Palazzo Andreani e non vedrà l'ora di mettere in atto il suo diabolico piano per allontanare sua moglie da Vittorio e spingere quest'ultimo fuori dal mondo degli affari. Ad aiutare il marito di Matilde ci sarà il signor Guarnieri che condividerà gli stessi obiettivi.

Carlos invita Gemma alla festa al circolo

Nella prima parte dell'episodio de Il Paradiso delle Signore, Carlos insisterà con il suo corteggiamento nei confronti della signorina Zanatta seppur con grosse difficoltà. Il ragazzo approfitterà della festa di fidanzamento al circolo di Ferdinando e Ludovica e farà recapitare a Gemma l'invito per presenziare insieme alla serata.

Nel frattempo, Adelaide si mostrerà molto fragile e dispiaciuta per la situazione creatasi con il suo ex compagno Umberto, che ben presto convolerà a nozze con Flora Ravasi.

Vedendola in difficoltà, Marcello le proporrà, inaspettatamente, un viaggio insieme.

Vito confessa il suo segreto ad Alfredo ne il Paradiso

Successivamente, Maria suggerirà a Irene di chiedere scusa a Clara Boscolo per essersi intromessa nella sua vita e soprattutto nella sua passione per il ciclismo.

Intanto, Vito deciderà di aprirsi con l'amico Alfredo confidandogli un segreto che riguarda il suo passato.

Attualmente non è ancora noto di che cosa si tratti, ma verrà svelato nel corso dell'episodio.

Nel contempo, la signora Rizzo riceverà una visita inaspettata da una signora che busserà alla sua porta: è la nonna di Elvira. L'anziana donna chiederà a Palma di scrivere una lettera al suo posto.

Tancredi pronto ad attuare il suo piano

Nella parte finale della puntata Tancredi sarà molto felice dell'acquisto di Palazzo Andreani e non vedrà l'ora di mettere in atto il suo piano per mettere fuori gioco Vittorio dal mondo degli affari e soprattutto per far perdere al suo atelier l'importante fama della quale gode attualmente. Il principale intento del fratello di Marco sarà quello di allontanare Matilde dal dottor Conti e riportare la donna a Torino.

Complice del piano di Tancredi sarà il commendatore Guarnieri che condividerà i suoi stessi obiettivi.