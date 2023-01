Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con 'Il Paradiso delle Signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 4 gennaio, non potranno mancare nuovi interessanti ed avvincenti colpi di scena da lasciare tutti con il fiato sospeso.

In particolare, i riflettori sono posti su alcuni dei personaggi più importanti della soap italiana. Irene e Clara si allontanano da quando quest'ultima ha deciso di aiutare Alfredo reggendogli il gioco. Dopo che Cipriani scopre tutto, prende le distanze dalla sua amica perché resta profondamente delusa dal suo atteggiamento.

Mai si sarebbe aspettata una cosa del genere.

Preparativi per l'evento al Paradiso delle Signore

Durante il prossimo entusiasmante appuntamento con il Paradiso delle Signore, tutti sono impegnati con i preparativi dell'evento di beneficienza che servirà ad aiutare gli orfanelli dell'orfanatrofio della parrocchia di Don Saverio. Per l'occasione, viene coinvolta anche la Caffetteria e tutti si mettono all'opera. Approfittando della situazione, Elvira si propone di aiutare Salvatore nella preparazione dei dolci.

Nel frattempo, Irene è ancora molto amareggiata per il comportamento tenuto da Clara. Pertanto, non se la sente di perdonarla e preferisce continuare a mantenere le distanze da lei. Inoltre, è sempre più nervosa per l'intera situazione che si è venuta a creare con Alfredo.

Al Paradiso arriva un investigatore privato per Vittorio e Matilde

Intanto, Vittorio decide di prendere le distanze da Matilde per non rischiare di restare ulteriormente deluso. Si confida, quindi, con il suo fidato amico Roberto. Tuttavia, è costretto a trascorrere molto tempo con lei per organizzare l'evento di beneficienza al Paradiso.

D'altronde, la Befana è sempre più vicina e devono darsi da fare per preparare tutto in tempo.

Purtroppo, però, Conti non sa che Tancredi ha deciso di tenerlo sott'occhio. Da quando si è reso conto della grande complicità che vi è tra lui e Matilde, si è lasciato prendere dalla gelosia. Non può permettergli di rovinare i suoi piani.

Pertanto, per tenere sotto controllo entrambi, decide di rivolgersi addirittura ad un investigatore privato.

Infine, dopo quanto accaduto di recente, Umberto è fermamente convinto che dietro all'affare di Palazzo Andreani ci sia, in realtà, Adelaide. Non lo sorprenderebbe affatto scoprire che la Contessa ha fatto di tutto per rovinargli i piani. D'altronde, è risaputo che tra i due vi è un lungo dissapore. Pertanto, il suo primo pensiero ricade su di lei ed è ancora amareggiato per aver perso questa occasione.