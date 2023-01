Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Federico Nicotera che, ancora una volta, si troverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Il tronista, infatti, porterà avanti il suo percorso con Alice e Carola e, nel corso degli appuntamenti che saranno trasmessi durante il mese di gennaio, ci sarà un gesto importante e al tempo stesso spiazzante nei confronti della pretendente Alice.

Federico rifiuta Alice in esterna: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalle ultime registrazioni di Uomini e donne che saranno poi trasmesse durante il prossimo gennaio 2023 su Canale 5, rivelano che Federico sarà protagonista di una nuova esterna con Alice.

I due passeranno del tempo insieme e, come raccontato in studio, si verrà a creare anche l'occasione per poter passare del tempo insieme presso l'abitazione del tronista.

Federico, infatti, farà una sosta veloce a casa sua dove però si rifiuterà di far salire Alice. Il tronista eviterà di portare nella sua abitazione la giovane pretendente e, tale gesto, non passerà inosservato in studio.

Carola in lacrime, Federico interviene: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Da un lato, infatti, Federico potrebbe aver non voluto compromettere il suo percorso con Carola ma dall'altro potrebbe anche aver dato un chiaro segnale del fatto che Alice potrebbe non essere la sua preferita in vista della scelta finale, tanto da rifiutarsi di farla salire a casa.

Non mancheranno nuovi problemi anche con Carola, l'altra pretendente di Federico che si sta giocando il tutto per tutto in vista dell'attesissimo rush finale.

La ragazza avrà un nuovo momento di crollo e crisi personale in studio e, nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne del mese di gennaio, non riuscirà a trattenere le lacrime.

Maria indaga sulla scelta di Federico: nuove anticipazioni Uomini e donne

Questa volta, però, sarà lo stesso Federico a consolarla, dato che il tronista si farà avanti con la sua pretendente e la inviterà a fare un ballo insieme così da poter "riparare" la situazione e mettere una pietra sopra alle incomprensioni che ci sono state tra di loro nelle registrazioni precedenti.

Spazio anche alla reazione di Maria De Filippi: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la conduttrice inizierà a indagare sull'attesa scelta finale del tronista.

La padrona di casa del talk show pomeridiano di Canale 5 chiederà spiegazioni a Federico sui tempi della sua scelta e, il tronista, ammetterà che prima di congedarsi definitivamente dalla trasmissione vuole realizzare delle nuove esterne con entrambe le due pretendenti, così da sciogliersi ogni dubbio.