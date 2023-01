Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.05 circa, va in onda su Rai 1 la fortunata soap opera televisiva Il Paradiso delle Signore.

Le Anticipazioni Tv delle puntate che verranno trasmesse dal 30 gennaio al 3 febbraio rivelano che i prossimi episodi saranno ricchi di suspense e colpi di scena.

In particolare, Adelaide di Sant’Erasmo chiederà a Marcello Barbieri di diventare socio del Circolo; Ludovica verrà riconfermata nel suo ruolo di vicepresidentessa; la sintonia tra Gemma e Marco sarà sempre più tangibile.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023: Marco non riesce a fidarsi di Tancredi

La notizia del rientro di Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) a Milano, da solo, ha destato scalpore: in casa Colombo non si parla d’altro e al Paradiso tutti sono curiosi di sapere di più su Stefania (Grace Ambrose). Gemma (Gaia Bavaro), d’altro canto, appare turbata: il rientro di Marco ha smosso qualcosa in lei. Tancredi (Flavio Parenti), invece, cerca di avere un atteggiamento diverso con il fratello, ma non ottiene i risultati sperati poiché Marco non riesce proprio a fidarsi di lui, specie dopo i loro trascorsi. A riguardo, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) appoggia Marco, scatenando il malcontento di Matilde (Chiara Baschetti) che lo accusa di seminare discordia tra i Sant’Erasmo.

Nel frattempo, Adelaide (Vanessa Gravina) e Marcello (Pietro Masotti) scelgono di rivedersi dopo la notte di passione trascorsa assieme, soprattutto per decidere quale comportamento tenere da quel momento in poi.

Il Paradiso 7, spoiler: Ludovica è curiosa sulla natura del rapporto tra la Contessa e Barbieri

Vittorio si confida con Roberto (Filippo Scarafia) sulla discussione avuta il giorno precedente con Matilde, mentre quest’ultima incita il marito a fare un primo gesto di apertura nei confronti del fratello.

Intanto, Gemma si accorge dagli atteggiamenti di Marco del periodo difficile che il ragazzo sta affrontando e sospetta che i dissapori con Tancredi non siano l’unica ragione dietro al suo malumore, per questo motivo chiede a Roberto di indagare.

Tuttavia, Marco attribuisce il suo nervosismo a due cause che non hanno nulla a che vedere con le dinamiche sentimentali: i problemi con il fratello e l’ansia per l’imminente intervista a Federico Fellini, grande esponente del cinema italiano.

Anche Matilde sospetta ci sia dell’altro, che suo cognato non vuole rivelare, dietro al disagio nei confronti di Tancredi.Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) fa ironia sul rapporto che intercorre tra la contessa e Barbieri, ma Ludovica (Giulia Arena) non sta al gioco. Al contempo, Adelaide e Marcello sembrano non curarsi affatto dei pettegolezzi che circolano sul loro conto, i quali suscitano la curiosità di Ludovica che vorrebbe saperne di più circa la natura del loro rapporto.

Il Paradiso, trame episodi al 3 febbraio: Gemma e Marco stanno insieme fino a tarda notte

Ludovica accetta la proposta di diventare la prossima vicepresidentessa del Circolo.

Vittorio invece suggerisce a Marco di fare un passo verso il fratello e quest’ultimo gli dà ascolto.

Tuttavia, quando Tancredi scopre che dietro a questo spiraglio d’apertura vi è Vittorio, si infuria ed intima a Conti di non intromettersi più nelle vicende personali inerenti la sua famiglia.Nel frattempo, Matilde capisce che il motivo per cui Marco è nervoso e di pessimo umore è Stefania.

Adelaide invece fa una proposta di affari a Marcello: gli chiede se vuole diventare socio del Circolo.

Intanto, viene organizzata una cena in onore di Marco a cui presenzia anche Gemma: la sintonia tra i due è ancora tangibile e restano insieme fino a tardi.