Proseguono gli appuntamenti settimanali su Rai 1 con Il Paradiso delle Signore. Diverse le novità in arrivo nelle puntate che andranno in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio. Francesco verrà accusato da Salvo di aver rubato. A casa Colombo e Zanatta terrà invece banco il ritorno di Marco in città. Il giovane Sant’Erasmo ritroverà una certa sintonia con Gemma. Vittorio s’intrometterà nel rapporto tra Marco e Tancredi, e questo scatenerà la furia di Matilde.

Trame de Il Paradiso delle signore al 3 febbraio: in Caffetteria spariscono dei bozzetti

Salvatore troverà nella sua Caffetteria dei bozzetti, che poi spariranno.

Casualmente li troverà all’interno della borsa di Francesco. Il figlio di Agnese se la prenderà con lui, accusandolo di essere un ladro. Armando e Marcello si metteranno in mezzo, per far capire all’amico che in realtà le sue accuse sono assurde. Di li a poco emergerà la verità sul presunto furto dei bozzetti. Salvo si ritroverà così costretto a chiedere scusa al figlio di Palma Rizzo. In occasione di un confronto tra i due, il giovane Amato scoprirà anche la vera passione del ragazzo: la sartoria.

Il ritorno di Marco desterà la curiosità dei familiari, curiosi di sapere come stia Stefania. Tancredi si mostrerà diverso con il fratello, ma Marco non si fiderà di lui per alcuni eventi avvenuti in passato.

Vittorio appoggerà il pensiero di Marco, cosa che infastidirà Matilde. La donna accuserà Conti di seminare zizzania nella sua famiglia. Il ritorno del giovane giornalista smuoverà qualcosa anche in Gemma, che non potrà non notare lo strano comportamento dell'ex. La giovane Zanatta capirà subito che il nipote della contessa sta attraversando un momento difficile.

Spoiler de Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Ferdinando infastidisce Ludovica

Dopo aver trascorso una notte di passione insieme, Adelaide e Marcello si rivedranno. Dovranno capire il comportamento che d'ora in avanti dovranno tenere in virtù di quanto accaduto. Intanto Ferdinando si troverà a ironizzare su questa nuova avventura amorosa tra l'ex di Ludovica e Adelaide.

Brancia, però, sarà infastidita dalle sue battute.

Intanto Gemma chiederà a Roberto d'indagare su Marco. Quest'ultimo rivelerà di essere nervoso a causa di un'intervista molto importante che a brerve dovrà affrontare e per le tensioni con il fratello Tancredi. Matilde scoprirà però che in realtà Marco sarà nervoso a causa di Stefania. In occasione del ritorno del fratello di Tancredi, inoltre, verrà organizzata una cena a cui parteciperà anche Gemma. I due ex sembreranno ritrovare la sintonia e resteranno insieme fino a tarda serata.