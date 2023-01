Grosso colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate di Terra Amara. Uuna delle convinzioni di Demir crollerà e ciò darà il via a interessanti dinamiche per la prosecuzione della soap. Infatti, come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Yaman andrà su tutte le furie non appena scoprirà che Zuleyha è incinta, in quanto certo di non poter procreare. Hunkar, invece, crederà alla buona fede della nuora e consiglierà al figlio di ripetere tutti gli esami per verificare la sua reale condizione di salute. Così Demir scoprirà di poter procreare e correrà a casa per scusarsi con la moglie, visto che l'ha accusata di infedeltà, ma anche in questo caso l'imprevisto sarà dietro l'angolo.

Demir accusa Zuleyha di averlo tradito con Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi su Demir, il quale farà una scoperta destinata a cambiargli la vita. Seguendo la trama della soap turca, Zuleyha avrà un malore mentre si troverà a cena con la suocera e per questo verrà condotta in ospedale. Qui accorrerà anche il marito, a cui verrà comunicato che gli esiti degli esami non lasciano spazio a dubbi: la moglie è incinta. Demir non potrà gioire della notizia, visto che solo pochi giorni prima aveva confessato alla madre di essere a conoscenza della sua sterilità.

Giunti a casa, Demir si scaglierà contro Zuleyha accusandola di averlo tradito con Yilmaz e confessando di aver sempre saputo che Adnan non è suo figlio, visto che lui è incapace di procreare.

Hunkar sarà portata a credere che la nuora non stia mentendo e che davvero non abbia commesso adulterio. Per queste ragioni consiglierà a Demir di farsi visitare una seconda volta per poter comprendere se la sua diagnosi di sterilità può essere confermata.

Demir si sottopone a nuovi esami medici

Demir si recherà a Istanbul dove verrà visitato da un famoso medico che gli farà degli accurati esami.

I risultati rallegreranno Yaman, visto che scoprirà che non è sterile e che quindi anche lui può procreare. A questo punto per Demir non ci saranno più motivi per non credere alla versione della moglie, dalla quale vorrà correre per scusarsi delle sue insinuazioni.

Qualcosa però potrebbe compromettere la felicità di Demir, visto che le intenzioni di Zuleyha saranno ben diverse.

Amareggiata e delusa per il modo in cui è stata trattata dal marito, che ha continuato a dubitare di lei arrivando ad accusarla di adulterio, penserà bene di rivolgersi a Sermin, perché avrà in mente un piano ben specifico. Puntando sul senso di rivalsa della cugina del marito, cui gli Yaman hanno bloccato i conti in banca, Zuleyha chiederà il supporto di Sermin per mettere in atto un'azione illegale. Di cosa si tratterà? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.