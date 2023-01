Nell'episodio di Terra Amara che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio, Zuleyha tenterà di togliersi la vita ma verrà salvata in tempo dalla suocera Hunkar. La donna in seguito ascolterà il consiglio del dottore e farà rinchiudere la nuora in un ospedale psichiatrico.

Nel frattempo, Yilmaz raggiungerà Mujgan in procinto di partire per l'America per chiarirsi con lei e confessarle il suo amore. Fekeli appoggerà le scelte del suo figlioccio, nonostante cerchi di fargli aprire gli occhi sui suoi sentimenti nei confronti delle ragazze.

Zuleyha tenta il suicidio tagliandosi le vene in Terra Amara

Nell' episodio di mercoledì 11 gennaio di Terra Amara su Canale 5, la protagonista dello sceneggiato sarà stanca di sottostare ai ricatti di Demir, che le ha tolto suo figlio, quindi deciderà di scrivere una lettera al suo ex fidanzato raccontandogli la verità sulla paternità del piccolo Adnan. In seguito si armerà di una lametta per tagliarsi le vene e uccidersi.

Hunkar si renderà subito conto di quanto accaduto e soccorrerà sua nuora in fin di vita, chiamando d'urgenza il dottor Tunca per salvare la moglie di suo figlio. Il medico riuscirà nel proprio intento, poi consiglierà alla signora Yaman di rinchiudere la ragazza in un ospedale psichiatrico, dove non avrà modo di tentare, di nuovo, il suicidio.

Hunkar fa rinchiudere sua nuora in un ospedale psichiatrico

Durante l'episodio che andrà in onda mercoledì 11 gennaio, Hunkar sarà affranta dalla situazione e terrorizzata dalla scelta di far rinchiudere la ragazza. Alla fine, però, si lascerà convincere dal dottore e con l'aiuto di Gaffur e Saniye organizzerà tutto per il trasferimento di Zuleyha nel manicomio.

Secondo le trame delle prossime puntate, Demir non condividerà questa scelta di sua madre e quindi andrà a recuperare sua moglie, riportandola alla tenuta insieme al piccolo Adnan.

Yilmaz corre da Mujgan e confessa di amarla in Terra Amara

Una notte Yilmaz farà il nome della sua ex fidanzata in presenza di Mujgan, la quale deciderà quindi di lasciare definitivamente Cukurova.

In particolare la dottoressa organizzerà insieme a sua madre il trasferimento in America, in modo da lasciarsi tutto quanto alle spalle, compresa la relazione con il giovane Akkaya. Appena il figlioccio di Fekeli apprenderà la notizia, correrà dalla ragazza per fermarla e convincerla a restare in Turchia.