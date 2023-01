Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Hunkar Yaman arriverà a ricattare Sermin (Sibel Taşçıoğlu) di gravi conseguenze qualora non ritirasse la denuncia ai danni di suo figlio Demir per l'uccisione di Cengaver.

Terra amara anticipazioni: Sermin denuncia Demir della morte di Cengaver

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le future puntate rivelano che Hunkar e sua nipote Sermin si renderanno protagoniste di un teso faccia a faccia.

Tutto inizierà quando Cengaver verrà eliminato per mano di Hatip (Mehmet Polat) sotto gli occhi pietrificati della moglie di Sabahattin. Ma quest'ultima invece di denunciare l'assassinio deciderà di sporgere denuncia contro Demir (Murat Ünalmış) per il crimine. Difatti, la donna apparirà determinata a farla pagare cara a suo cugino, reo di aver dato alle fiamme la sua tenuta e per aver aiutato Zuleyha ad abortire.

Intanto Sermin scomparirà nel nulla nonostante la promessa di Hatip di darle protezione e soldi a volontà.

Intanto Hunkar deciderà di scoprire dove si nasconde la sua nipote quando avrà la certezza che sia stata lei a incastrare suo figlio. Quest'ultimo deciderà di costituirsi per salvare la vita al piccolo Adnan, colpito da una febbre elevatissima durante la fuga con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) all'estero.

Hunkar vuole convincere la nipote a far scarcerare suo figlio

Nelle prossime puntate turche di Terra amara, Hunkar dirà ai suoi uomini di rintracciare sua nipote, in quanto ha intenzione di convincerla a ritirare la denuncia nei confronti di Demir. Ben presto, la matrona ritroverà la parente in una sauna insieme a Fusun e Naciye.

In questo frangente, le due donne avranno uno scontro. In pratica, la signora Yaman ordinerà a Sermin di aiutarla a tirare fuori Demir dal carcere.

Ma la moglie di Sabahattin non si lascerà intimidire dalla minaccia di sua zia, precisando che concretamente non possa far niente, visto che l'ha privata di tutto, compresa la sua casa e la retta per mantenere Betul alla Sorbona di Parigi.

Hunkar proporrà un'alleanza alla nipote: acconsentirà a ridarle il maltolto in cambio della sua deposizione a favore di Demir. Sermin, a questo punto, deciderà di prendere tempo prima di dare una risposta affermativa. La moglie di Sabahattin - prima di rispondere - si confiderà con Hatip per capire il da farsi.