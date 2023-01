Gaffur inizierà ad avere il piede in due scarpe nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Oltre a lavorare per la tenuta Yaman, diventerà il complice segreto di Behice. Lavorerà per lei e si occuperà di adempiere alle sue richieste. Gaffur, però, sarà ben cosciente del fatto che se Demir dovesse scoprire questa sua sorta di "tresca", potrebbe mandarlo via dalla tenuta e senza remore.

Müjgan vuole Behice fuori dalla sua vita

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Müjgan capirà finalmente di che stoffa è fatta sua zia Behice. Quando le confesserà che Fekeli e Yilmaz hanno istituito un fondo monetario di cui potrà usufruire solo Kerem Ali, la donna si arrabbierà molto.

Proprio grazie a questo atteggiamento, Müjgan capirà che la zia ambisce solo ai soldi e non tiene per niente sia a lei, che a suo figlio.

Si è sempre presa cura della zia, addirittura Müjgan ha cacciato via Gülten e Çetin dalla piccola villa solo per darle un tetto sulla testa. A un certo punto, però, non riuscirà più a sopportare il suo atteggiamento, così l'allontanerà per sempre dalla sua vita e da quella del piccolo Kerem Ali.

Ümit si innamora di Demir

Fikret andrà a trovare Ümit per capire come procede il suo piano contro Demir. Infatti Fikret spingerà Ümit a sedurre con l'inganno Demir con l'unico scopo di distruggerlo per sempre. Il ragazzo, però, potrebbe avere una brutta sorpresa: dopo che Demir ha ceduto alla passione con Ümit, trascorrendo tutta la notte insieme, la ragazza ha iniziato a innamorarsi sul serio della sua "vittima".

Fikret, al solo pensiero, rimarrà sconvolto dalla cosa, per questo motivo Ümit negherà di provare dei sentimenti. L'animo di Fikret si rasserenerà e avrà modo di ribadire alla giovane che deve assolutamente attenersi al piano, perché se si innamorasse di Demir tutto potrebbe andare a monte.

Gaffur diventa complice della malvagia Behice

Nelle prossime puntate, invece, Gaffur inizierà ad avere il piede in due scarpe. Non solo lavorerà sempre per la famiglia Yaman, ma diventerà complice di Behice, adoperandosi per lei. I due avranno un accordo segreto e ovviamente Behice, visto il suo animo selvaggio, se ne approfitterà di Gaffur, anche se lui come sempre proverà a trarne dei vantaggi.

Gaffur, però, inizierà anche ad avere paura, perché per lui le cose potrebbero mettersi male se Demir scoprisse che è diventato un complice di Behice: potrebbe farlo impazzire di rabbia, fino a cacciarlo dalla tenuta. L'accordo tra i due, però, non rimarrà segreto per tanto tempo, infatti Saniye sospetterà che il marito le stia nascondendo qualcosa. Dopo alcune "indagini" scoprirà che sta lavorando per Behice.