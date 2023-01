Grossi colpi di scena in arrivo per i telespettatori di Terra Amara: Demir non solo finirà in carcere per un delitto che non ha commesso, ma rischierà anche di essere condannato alla pena di morte. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, l'arrivo di Julide, nuovo pubblico ministero del paese di Adana, rappresenterà un pericolo per Yaman. Julide, vecchia amica del defunto Cengaver, non esiterà a mantenere il pugno duro di fronte all'uomo che sembrerà aver tolto la vita a un altro uomo, con cui in precedenza aveva tenuto rapporti molto stretti.

Demir condannato per la morte di Cengaver

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Demir. Seguendo la trama della soap turca, Hatip sparerà a Cengaver che morirà davanti agli occhi attoniti di Sermin, che troverà riparo presso la casa del nuovo arrivato, dopo che la sua dimora è stata incendiata dal cugino. Per questo Sermin deciderà di diventare complice di Hatip non denunciandolo. D'altro canto, proprio in virtù di una lite avvenuta su piazza pubblica pochi giorni prima tra Cengaver e Demir, le colpe dell'omicidio ricadranno proprio su quest'ultimo. Yaman si ritroverà in carcere per volere del nuovo pubblico ministero, in attesa di raccogliere le prove per inchiodarlo.

Il giudice Julide, vecchia amica del defunto, vorrà in tutti i modi fare giustizia e per questa ragione non si fermerà davanti a nulla, tanto più che proporrà che Demir venga condannato alla pena massima, ossia la morte. Demir dovrà quindi fare i conti con la possibilità di non uscire vivo dal carcere. A cercare di evitare il peggio per suo figlio sarà Hunkar, la quale cercherà di studiare una strategia con un avvocato molto costoso.

Zuleyha e Hunkar in guerra

Anche Zuleyha sembrerà scioccata nell'apprendere che il marito rischi la pena di morte, ma dovrà anche fare i conti con l'insolenza della suocera. Hunkar le metterà alle costole Saniye, che avrà il compito di evitare che Altun lasci la tenuta. La signora Yaman avrà paura che, approfittando dell'assenza del marito, Altun decida di scappare.

Infuriata, Zuleyha si scontrerà con la suocera, dichiarandole apertamente guerra.

Zuleyha alzerà la cresta, mentre per Demir le cose si metteranno male. Per di più, Yaman scoprirà che Yilmaz sta ristrutturando la casa di Sermin per andare ad abitare accanto a Zuleyha. Spinto dalla rabbia, compirà un gesto inaspettato. Per scoprire come Demir riuscirà a districarsi in questa complicata vicenda non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.