Nuove avvincenti trame aspettano i telespettatori di Terra Amara, che sta collezionando ascolti record su Canale 5. Le trame entrano nel vivo, così come i dissapori tra Yilmaz e Demir, innamorati entrambi di Zuleyha. Nei prossimi episodi della soap opera turca, le cose cambieranno radicalmente. Ebbene sì, perché Demir si renderà conto di essere solo un ostacolo alla felicità di Zuleyha, che non potrà mai amarlo, soprattutto se costretta. Così, in maniera del tutto inaspettata, le concederà la possibilità di divorziare. Mentre i due si staranno recando in tribunale, saranno testimoni dell'incidente stradale di Yilmaz.

Il ragazzo andrà a tutta velocità in macchina dopo aver saputo che Kerem Ali è caduto dal divano e che è in gravi condizioni all'ospedale. Ci sarà un terribile incidente e la vettura di Yilmaz finirà in burrone. A quel punto Demir compirà un gesto eroico.

Terra amara prossime puntate: Demir estrae Yilmaz da un'auto pronta a esplodere

Nei prossimi episodi di Terra amara Yilmaz rimarrà intrappolato nell'auto e a salvarlo sarà Demir, che si precipiterà con coraggio accanto alla vettura e insieme a Zuleyha lo estrarrà dalle lamiere prima che la vettura esploda. Le anticipazioni della soap raccontano che Yilmaz verrà portato subito in ospedale e che le sue condizioni saranno disperate.

I medici faranno il possibile per salvargli la vita.

Anche se supererà l'intervento, sarà è in gravi condizioni e ancora in pericolo di vita. Züleyha, disperata, non ha intenzione di perdere le speranze e lo pregherà di svegliarsi. Al suo fianco ci sarà Demir, che proverà un sincero dolore per quanto successo.

Terra amara prossimi episodi: Yilmaz apre gli occhi

Come raccontano le anticipazioni di Terra amara, Yilmaz farà un ultimo disperato sforzo e aprirà gli occhi, con grande gioia di Züleyha e Demir.

Il suo primo desiderio sarà vedere i suoi figli e Demir gli prometterà di portargli il prima possibile Adnan. Mujgan, invece, gli porterà il piccolo Kerem Ali, che nel frattempo si sarà ripreso dalla caduta.

Ciò farà sì che Müjgan resti con Yilmaz per controllare le sue condizioni. Anche se si è svegliato, le speranze che si salvi sono ridotte al minimo.

Tra i due ci sarà un discorso molto toccante.

Nel frattempo Fekeli coglie l'occasione per ringraziare Demir, che ha rischiato la sua vita per salvare quella di Yilmaz.

Terra amara spoiler: Yilmaz perdona Mujgan

Saranno attimi densi di commozione quelli che vedranno Yilmaz in punto di morte. Mujgan gli chiederà perdono per aver ostacolato il suo amore per Zuleyha e per tutte le malefatte nei loro confronti. Akkaya accetterà le sue scuse, ma a una sola condizione: dovrà vegliare su Adnan e Karem Ali, assicurandosi che stiano sempre bene.

In quel preciso momento ecco che Zuleyha rientrerà nella stanza, trovandosi davanti il suo grande amore pronto a salutarla per sempre.