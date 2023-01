Nella diretta del GF VIP di ieri 2 gennaio è successo di tutto, tra litigi e confronti in casa e fuori. Luca Onestini e Soleil hanno sollevato una polemica dopo il litigio in Tv e i fan non hanno apprezzato il tono del loro battibecco. Aspro confronto anche tra Antonella ed Edoardo, che hanno visto i rispettivi filmati con retroscena poco carini da entrambe le parti. Wilma è invece rientrata in casa dopo essere stata eliminata grazie al bussolotto del ritorno, con grande felicità di tutti i concorrenti. Antonino era in collegamento esterno, visto che deve fare degli accertamenti medici post Covid.

Dopo l'abbandono spontaneo del gioco da parte di Patrizia, che lamentava dolori forse dovuti al virus, Daniele Dal Moro ha spiazzato Luca Onestini con una frase che ha appesantito l'atmosfera in casa.

Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro svela un retroscena della produzione

Nella lunga diretta del GF VIP di ieri, Antonino Spinalbese era in collegamento dall'ospedale. Alfonso Signorini ha tranquillizzato i telespettatori, assicurando che il concorrente stava bene e doveva solo sottoporsi ad accertamenti.

Dopo la diretta, Daniele Dal Moro ha parlato con Luca Onestini, che si è domandato se Antonino debba fare i giorni di quarantena previsti prima di entrare di nuovo in casa. A quel punto, Daniele ha svelato un retroscena: pare che la produzione abbia cambiato le regole a riguardo, ovvero non più cinque ma sette giorni prima di tornare nella casa, dopo i tanti casi di Covid che hanno colpito i concorrenti il mese scorso.

Daniele Dal Moro spiazza: 'Il GF VIP potrebbe saltare'

Successivamente Daniele ha detto a Luca Onestini: ''C'è il rischio che tutti si ammalino, se tre quarti del cast risulta positivo sarebbe la fine, a quel punto rischiano che salti il programma''.

Dal Moro, preoccupato per i trascorsi nella casa, ha aggiunto: ''Se torna il Covid è un disastro...

per questo motivo hanno allungato dopo che le cose sono cambiate''.

Se quanto detto da Daniele fosse già stato messo in pratica, Antonino, nella prossima puntata in diretta del GF VIP potrebbe essere ancora in collegamento dall'ospedale.

GF VIP, Wilma rientra in casa e riabbraccia Daniele Dal Moro

C'è stato tempo anche per una bella sorpresa nella puntata del GF VIP di ieri.

Wilma è rientrata nella casa. Daniele Dal Moro era molto provato dalla sua uscita, tanto da lasciarsi andare alle lacrime e chiedere ad Alfonso Signorini di non chiedergli nulla a riguardo, almeno per il momento. Invece, Daniele ha riabbracciato Wilma, tornata in gioco e pronta a stare ancora insieme agli affezionati compagni di reality.