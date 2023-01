Interessanti novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 23 al 28 gennaio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Deacon Sharpe dimostrerà di nutrire ancora un interesse per Brooke Logan. Eric Forrester, invece, apparirà dispiaciuto per aver licenziato Donna dall'azienda.

Beautiful, puntate 23-28 gennaio: Eric è pentito di aver licenziato Donna

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate dal 23 al 28 gennaio in prima visione sui teleschermi italiani annunciano che Donna confiderà a Katie di essere stata licenziata dopo averla sorpresa levare i suoi oggetti personali dalla scrivania dell'ufficio.

Per questo motivo, la madre di Will avrà intenzione di mettere una buona parola con Eric sul conto della sorella, che però si rivelerà irremovibile nella sua posizione. Dall'altra parte, il capostipite confiderà a Quinn di essersi pentito della decisione presa nei confronti di Donna. La creatrice di gioielli, a questo punto, difenderà la sua scelta fatta per proteggere il suo matrimonio.

Intanto, Brooke si vergognerà dei ricordi dolorosi dopo il ritorno di Deacon a Los Angeles. A tal proposito, la donna confiderà ad Hope del suo passato doloroso con l'ex detenuto mentre lui era ancora sposato con Ridge. Logan, a questo punto, consiglierà a Hope di non cedere al fascino del padre. Quest'ultima però deciderà di fare di testa sua.

Liam promette Ridge di proteggere Hope e Steffy

Nelle puntate di Beautiful trasmesse a fine gennaio in tv, Sheila e Deacon avranno pareri diversi sul piano messo appunto per riavvicinarsi ai propri figli. A tal proposito, l'ex detenuto confiderà alla criminale di non volere avere più niente a che fare con lei.

Liam prometterà a Ridge di fare di tutto pur di proteggere Hope, Steffy e i bambini dal ritorno di Sheila.

Ma ecco, che Deacon giungerà improvvisamente alla villa per avere un confronto con sua figlia. A tal proposito, Hope cercherà di convincere sua madre a concedere una seconda chance al padre. Ma Brooke continuerà nella sua idea di non voler perdonare Sharpe. Per questa ragione, quest'ultimo accetterà di avere un rapporto solo con la figlia.

Deacon prova ancora dei sentimenti per Brooke

Intanto, Ridge giungerà a casa, dove troverà Deacon insieme a Brooke. Neanche a dirl.o, lo stilista si arrabbierà moltissimo quando noterà che sua moglie ha iniziato a prendere le sue difese. Di conseguenza, Forrester deciderà di cacciarlo fuori di casa, se Hope non lo ammonisse in quanto nessuno potrà impedirle di avere un rapporto con lui.

Deacon racconterà a Sheila che Ridge ha messo i bastoni tra le ruote a un ipotetico ritorno di fiamma con Brooke. Alla fine, la criminale crederà che il suo complice ami ancora la madre di sua figlia.