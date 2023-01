Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, che racconta le vicende, gli amori e i dolori di alcuni condomini di un palazzo del capoluogo campano. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 23 al 27 gennaio 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla confessione di Alice a Ferri, sull'interrogatorio di Nunzio, sulle recensioni negative ricevute dal Vulcano, sui problemi di Bianca e sui dubbi di Diego sulla sincerità di Lia.

Marina e Roberto cercano di proteggere Alice

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Elena proporrà ad Alice di ritornare a Londra. Alice inizierà a sentirsi sempre più in colpa e, sotto pressione, deciderà di confessare tutta la verità a Ferri. Sbigottito dalle parole della giovane, Roberto racconterà tutto a Marina, decidendo di pianificare con lei una strategia molto cinica per salvaguardare la nipote. Preoccupati per le sorti di Alice, Marina e Roberto le chiederanno di mantenere il silenzio e di non raccontare la verità su ciò che è successo con Nunzio.

Nel frattempo, Nunzio verrà convocato dalla polizia per essere interrogato a causa della denuncia sporta dalla giovane. Un evento mediatico avrà luogo al Vulcano e finirà per rovinare la reputazione del bar.

Silvia, infatti, sarà costretta ad affrontare le tantissime recensioni negative social che pioveranno sul Vulcano a causa del mancato licenziamento del suo cuoco. Nonostante i problemi del locale, Elena ritroverà l'affetto dei suoi amici.

Guido rimprovera Serena

Bianca si renderà protagonista di un incidente scolastico che creerà una frattura fra i suoi genitori.

Franco ed Angela saranno in disaccordo sul fatto di punire o meno la figlia che sarà sempre più isolata in classe. Più tardi, quest'ultima farà un'ennesima richiesta ai suoi genitori che finirà per peggiorare la situazione fra di loro. Guido e Michele si concederanno un'uscita fra soli uomini, mentre Mariella e Serena discuteranno a causa di una scaramuccia.

Rientrato a casa, Dal Bue sarà costretto dalla moglie a redarguire Serena. Nonostante ciò, la contesa fra le due donne non cesserà. Viola non riuscirà a reprimere i suoi sentimenti per Damiano condividendo con lui un momento di forte intimità. Diego inizierà a nutrire dei dubbi su Lia e deciderà di indagare su di lei per scoprire se mente o no. Alberto sarà in crisi e rifletterà sulle azioni di cui si è reso responsabile. Per questo motivo, Palladini deciderà di restituire a Lia Longhi i suoi gioielli di famiglia.