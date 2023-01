Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, incentrata sulla vita e gli amori di alcuni dipendenti di un lussuoso albergo di un paesino della Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 22 al 28 gennaio 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle paure di Ariane, sulle bugie di Henning, sul ritorno di Cornelia, sulla decisione di Michael di cambiare il suo modo di vivere e sulla volontà di Vanessa di allontanare Max.

Ariane compra una pistola

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Ariane si sottoporrà ad un test tossicologico per scoprire quale sostanza le sia stata iniettata nel corso dell'aggressione. L'esame non rivelerà nulla di particolare, costringendo Ariane a ricorrere a misure drastiche per difendersi. La donna, infatti, deciderà di procurarsi una pistola in modo da riuscire a combattere i suoi misteriosi nemici. Più tardi, Ariane si recherà al lago dove uccise Karl, rimanendo sorpresa nell'udire diverse voci chiamarla da varie direzioni. Dopo aver perquisito il posto, Ariane scoprirà che le voci provenivano da alcuni altoparlanti. Dopo aver fatto questa scoperta, Ariane inizierà a chiedersi se dietro tutto ciò possa esserci Christoph, giunto sul posto dopo di lei.

Henning mente a Shirin

Henning farà credere a Shirin che la lettera caduta in acqua fosse stata scritta da lui. In poco tempo, però, la donna intuirà che l'uomo sta mentendo perché Gerry conosce a memoria tutti i passaggi della lettera, anche quelli cancellati dall'acqua. Per questo motivo, Gerry e Henning finiranno per discutere a causa delle bugie del sommelier.

Quest'ultimo fingerà di non preoccuparsi delle accuse del rivale per poi mostrare il suo vero volto con Shirin. La donna non gradirà il comportamento di Henning e lo schiaffeggerà, accusandolo di comportarsi come i bambini che un tempo lo facevano soffrire a scuola. Nonostante ciò, il sommelier chiederà all'amata di scusarsi con lui per averlo picchiato.

Cornelia tornerà al Furstenhof dopo aver fatto visita a Benny e scoprirà che Robert e Werner hanno litigato. A quel punto, la donna chiederà al fratello di riconciliarsi con il padre. Michael deciderà di rimettersi in forma, mangiando meglio e iniziando a praticare sport. Rosalie gli proporrà di praticare dello yoga e il medico accetterà.

Vanessa rientrerà in hotel e incontrerà Max che le confesserà di sentire la sua mancanza. Pur amandolo ancora, la giovane si renderà conto che loro due non possono avere un futuro insieme e deciderà di trovare un modo per allontanarlo definitivamente.