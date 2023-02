Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Raitre dal 20 al 24 febbraio 2023 sono come di consueto ricche di colpi di scena.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Lara scombussolerà i piani di Roberto Ferri e Marina Giordano. Il processo a Valsano continuerà a volgere a suo favore, soprattutto quando verranno chiamati in causa alcuni testimoni. Silvia, invece, sarà sempre più sull’orlo della rovina a causa della scarsità di clienti. Tutto ciò farà tremare Nunzio e Fausto, che finiranno per prendersela tra di loro pur di non perdere il posto di lavoro.

Intanto a rianimare la situazione ci penserà il ritorno di Otello.

Upas, trame fino al 24/2: Lara spunta alle nozze di Marina e Ferri con un bambino

Durante il fatidico ‘sì lo voglio’, qualcuno spiazzerà Marina e Roberto, scompigliando la felicità della coppia e confondendo i presenti. Si tratta di Lara. La donna rientrerà nella vita di Ferri, il quale cercherà di farle vuotare il sacco. Marina, dopo un momento di esitazione, sarà pronta ad affrontare la situazione, ma nonostante Roberto le ribadirà di esserle assolutamente fedele, la serenità della coppia inizierà a mostrare i primi segnali di cedimento.

Spoiler UPAS: si teme un licenziamento al Vulcano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia avrà grosse difficoltà a sostenere le ingenti spese dovute alla gestione del suo locale.

Il fatto che la clientela continui a scarseggiare non sarà d’aiuto alla proprietaria, che finirà per sentirsi oppressa per tutti gli sforzi fatti per riportare gente al Vulcano. A darle un po’ di respiro ci penserà un inatteso e gradito attestato di affetto, ma il malumore di Silvia finirà per contagiare anche il personale.

La situazione al Caffè, infatti, porterà Nunzio e Fausto sul piede di guerra, in quanto inizieranno a temere un licenziamento. Silvia però, ad un certo punto, arriverà a sospettare che Giancarlo le stia nascondendo qualcosa.

Un posto al sole: il gesto imprevedibile di Valsano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole i telespettatori assisteranno anche al gesto imprevedibile commesso da Lello Valsano che avrà delle gigantesche conseguenze.

Intanto Niko e Viola si sentiranno pressati per il processo e per la piega che sta prendendo. A prendere le difese di Valsano interverranno alcuni testimoni. In tale circostanza l’avvocato difensore metterà in tavola tutte le sue ciniche carte in tavola, in modo da far ottenere un vantaggio al suo assistito.

Il ritorno di Otello nelle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Salvatore Cerruti sarà inoltre a pezzi per la fine della relazione con Bufalotto, conclusasi ancora prima di iniziare, quando riceverà una visita a sorpresa che potrebbe aiutarlo a rimettersi in carreggiata. Di chi si tratterà? Spazio anche a Giulia nelle prossime trame di Un posto al sole.

La donna rivedrà mastro Peppe in compagnia di un’altra signora, ma successivamente i due avranno modo di incontrarsi e di chiarire ogni cosa. Mentre Guido e Michele si divertiranno a fare baldoria insieme, una piacevole sorpresa sarà riservata agli inquilini del Palladini, il ritorno di Otello.