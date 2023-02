La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily ideata da Giannandrea Pecorelli, per ciò che riguarda gli episodi dal 6 al 10 marzo, raccontano che Ezio e Veronica saranno d'accordo che sia una buona idea rintracciare Carlos in Argentina. Il signor Colombo, poco dopo, scoprirà che il ragazzo sta per convolare a nozze, quindi dirà a Gemma di voler andare a Buenos Aires per dialogare con Carlos. La signora Garcia, però, chiamerà a casa Colombo per parlare con Ezio e, al termine di tale scambio di vedute, l'uomo ne uscirà umiliato e non più propenso a partire per l'Argentina.

Sentendosi spalle al muro e non volendo che Gemma diventi una ragazza madre, Ezio e Veronica prenderanno una decisione difficile ma doverosa. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, la signora Zanatta e Teresio potrebbe spingere Gemma a dare in adozione il bimbo che porta in grembo una volta che sarà nato.

Carlos potrebbe essere stato costretto dalla sua famiglia a sposare una ragazza aristocratica

Ciò che negli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7 è venuto alla luce sul passato di Carlos non è sembrato affatto promettente, inducendo il ragazzo addirittura a lasciare Gemma.

Dietro a questa scelta, per certi versi inaspettata, potrebbe celarsi un segreto legato alla famiglia di Carlos.

Quest'ultimo, difatti, potrebbe essere stato costretto dai parenti a sposare una ragazza aristocratica e, di conseguenza, a troncare a priori la relazione con Gemma, considerando che la cavallerizza del Circolo è di umili origini.

Se tale ipotesi trovasse riscontro, Carlos non sarebbe in procinto di sposarsi in Argentina per proprio volere, e quindi per sfuggire alle responsabilità di futuro padre, ma perché costretto dalla famiglia a compiere quel passo.

Ezio e Veronica potrebbero spingere Gemma a dare il bimbo in adozione

Crescere un figlio da soli è sempre un'esperienza di vita parecchio complicata e non adatta a tutti. Alla luce dei fatti, nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7, Gemma potrebbe essere costretta a farlo qualora Carlos si sposasse con un'altra ragazza in quel di Buenos Aires.

Ezio e Veronica, però, potrebbero cercare in tutti i modi di evitare che ciò accada, magari spingendo la giovane Zanatta a occuparsi amabilmente della sua gravidanza ma, una volta partorito, dare il bebè in adozione.

Conoscendo il carattere ostinato di Gemma, al contempo, sembrerebbe poco auspicabile che la ragazza sia d'accordo con tale opzione.