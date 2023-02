Alcuni colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di C'è posta per te che sarà trasmessa questo sabato 18 febbraio 2023 su Canale 5.

Al centro del racconto ci saranno le storie di persone comuni che, anche questa settimana, si rivolgeranno alla trasmissione di Maria De Filippi per poter recuperare un rapporto familiare.

Fra le storie che saranno raccontate, vi è anche quella di una figlia che finirà per scontrarsi in studio con la matrigna, perché vorrebbe recuperare il rapporto con suo padre.

Figlia si scontra con la matrigna per il padre a C'è posta per te 2023

Nel dettaglio, a svelare un po' di spoiler su quelle che saranno le nuove storie che saranno raccontate nel corso della puntata di C'è Posta per te del 18 febbraio, è stato il profilo ufficiale Instagram della trasmissione.

Una di queste storie vedrà protagonista una figlia che, rivolgendosi al programma di Maria De Filippi, chiederà aiuto per cercare di recuperare il rapporto con suo padre, accompagnato in studio dalla sua nuova compagna.

"Maria tu non puoi privarmi di mio padre", esclamerà a un certo punto la ragazza rivolgendosi contro la matrigna, con tanto di applauso da parte del pubblico in studio che si schiererà così in difesa della giovane ragazza.

I fan di C'è posta per te furiosi sul web: 'Che rabbia, la matrigna è una strega'

Una scena che, in queste ore, ha già scatenato un bel po' di critiche e commenti sui social: i numerosi fan del people show di Maria De Filippi non si sono fatti problemi a bacchettare il padre per aver messo sua figlia in questa condizione.

"Ma questi uomini che, dopo il secondo matrimonio o dopo aver trovato un'altra compagna si dimenticano dei figli, ma che problemi hanno?", ha scritto un commentatore sui social.

"La matrigna ha uno sguardo da vera strega. Ne vedremo delle belle con questa storia", ha scritto un altro spettatore.

"Che rabbia questo tipo di storie. La colpa secondo me è dei genitori senza attributi, perché sono loro che permettono alle nuove compagne di poter interferire nel rapporto con i figli. Che cosa orrenda", ha sentenziato un altro commentatore social.

Luciana Littizzetto tra gli ospiti di C'è posta per te del 18 febbraio

Nella puntata di C'è posta per te in programma questo sabato 18 febbraio su Canale 5 tra i vari ospiti in studio è prevista anche la presenza di Luciana Littizzetto.

La comica torinese, volto fisso della trasmissione Che tempo che fa in onda su Rai 3, è ormai diventata uno degli ospiti presenti almeno una volta in ogni edizione del people show di Maria De Filippi.