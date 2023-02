Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 7 di giovedì 9 febbraio 2023, la concorrente Giaele De Donà ha raggiunto per qualche minuto lo studio per un confronto con Cristina Quaranta. La speranza di Giaele era quella di poter rivedere dopo mesi il marito Bradford, in realtà si è ritrovata di fronte all'ex coinquilina.

La modella nelle scorse settimane ha vissuto un periodo complicato, dopo che Cristina Quaranta aveva affermato, nello studio del GF Vip, di aver visto il marito di Giaele a cena nel ristorante milanese in cui lavora in compagnia di due uomini e di diverse donne.

L'attacco in confessionale di Giaele a Cristina

Secondo quanto riferito alcune settimane fa da Cristina Quaranta, alla fine del mese di novembre Bredford avrebbe quindi trascorso una serata nel ristorante dove l'ex gieffina lavora a Milano con diverse persone e ciò avrebbe alimentato alcuni dubbi in Giaele De Donà.

In seguito a queste affermazioni, in confessionale, Giaele aveva affermato che Cristina potrebbe essere sua mamma ma che dallo studio aveva deciso di attaccarla, definendo tutto ciò "una cattiveria". La modella aveva anche aggiunto che - al suo posto - invece si sarebbe messa nei panni dell'altra, spiegando: "Se il suo obiettivo era di farle venire delle paranoie, purtroppo ce l'ha fatto".

Il confronto in studio fra Giaele e Cristina

In merito a tutto questo Cristina e Giaele si sono confrontate in studio per alcuni minuti nello studio del GF Vip nella serata del 9 febbraio.

Cristina Quaranta come prima cosa ha sottolineato di aver sbagliato facendo una battuta. "Sei sempre stata la prima a dire che hai sposato un uomo facoltoso, ma nella vita tu cosa hai fatto?

Ancora nulla, anche perché sei giovane", ha poi domandato. Quindi Giaele ha replicato rimarcando di aver sempre ottenuto le cose lavorando, nonostante i soldi di Brad, pur ammettendo di essere fortunata.

La modella poi ha aggiunto che si trova nella casa del Grande Fratello Vip 7 da cinque mesi e che non ha mai avuto notizie su suo marito.

Per questo non ha apprezzato quanto raccontato da Cristina. Il dibattito è proseguito e Quaranta ha affermato che non ha senso prendersela con lei, ma piuttosto con il marito che sta preferendo non andare a vederla.

Giaele ha concluso dichiarando che Cristina poteva risparmiarsi il racconto sul ristorante, per il resto le ha chiesto perdono per aver espresso alcuni pensieri con troppa leggerezza in merito al suo lavoro come cameriera.

A quel punto De Donà e Cristina hanno abbassato i toni e si sono invitate a cena al termine del Reality Show.