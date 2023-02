Il tanto atteso Festival di Sanremo quest'anno più che mai sta facendo parlare di se anche per via di 'Fantasanremo' il fantasy game che diverte e attira non solo il pubblico da casa ma anche gli artisti stessi. Ogni cantante di fatti ha la possibilità di guadagnare o perdere punti a seconda degli atteggiamenti tenuti prima e durante la propria esibizione. Uno degli ultimi a farsi notare in questo senso è stato Will, nome d'arte di William Busetti, che decidendo di farsi un tuffo al mare prima della propria esibizione ha regalato 50 punti ai suoi fan.

Will ed il bagno a mare mentre attende di salire sul palco di Sanremo

"Questa sera canto per ultimo a Sanremo ed esce anche il mio disco", con queste parole inizia il reel pubblicato sul profilo instagram ufficiale da Will, uno dei concorrenti in gara al teatro Ariston, mentre si accinge a tuffarsi in acqua. "E' la serata più bella della mia vita, beccatevi questi 50 punti". Nel video il cantante appare in mutande sulla spiaggia, a due passi dall'acqua, palesando già quello che sarà il suo gesto: farsi un bagno in acqua sfidando le tutt'altro che tiepidi temperature (circa 4 gradi) per festeggiare a dovere la serata e fare un piccolo regalo ai fan che lo stanno seguendo e sostenendo.

Il video risale a poco prima della sua esibizione.

Approfittando della scaletta, secondo la quale Will si sarebbe dovuto esibire per ultimo, l'artista ha infatti deciso di lasciarsi andare e scaricare un po' di quella tensione che un palco importante come quello di Sanremo fa inevitabilmente nascere.

Fantasanremo e la corsa alla raccolta punti

Dopo il gesto "estremo" di tuffarsi in mare sfidando le temperature invernali, Will ha deciso di non accontentarsi e di regalare quanti più punti possibili ai propri fan da accumulare per il Fantasanremo.

Durante la sua esibizione sul palco del teatro Ariston di Sanremo, infatti, il cantante si è recato in mezzo al pubblico per "rubare" e successivamente indossare gli occhiali di uno degli spettatori, accumulando così i punti relativi al "bonus Pelù" (20) - ottenibili 'rubando' un oggetto personale ad una qualsiasi persona seduta tra il pubblico - e quelli assimilabili al "bonus Dargen", conseguibile solo se l'artista in gara indossa un paio di occhiali da sole durante la propria esibizione (5 punti).

Will non è l'unico artista ad essersi esposto per accumulare quanti più punti possibili per il Fantasanremo. In testa alla classifica di questo gioco, infatti, c'è Sethu, seguito a ruota da Paola e Chiara e successivamente da Will, in terza posizione.