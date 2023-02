Rinasce l'amore tra Ezio e Gloria nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Canale 5. Dopo la loro notte magica in hotel, tutto sembra tornato come prima per Gloria, che non ha più alcun dubbio riguardo i suoi sentimenti per il marito. Vuole stare con lui, è stata troppo in disparte e ha capito di essersi sacrificata oltre misura. Ora basta, è giusto che l'amore che li lega trionfi. Non sembra essere lo stesso per Ezio che, sebbene innamorato della bella Moreau, è teso per quello che succederebbe se Veronica e Gemma venissero a sapere ciò che è successo.

Si tratta pur sempre della sua famiglia, verso la quale sente delle responsabilità. Stanca di non avere risposte chiare e della titubanza di Ezio, ecco che Gloria prende in mano la situazione e decide di lasciare Milano. A quel punto il signor Colombo la spiazzerà con un gesto eclatante. Nel frattempo, Marcello, pur di non mettere nei guai Mattia, si espone in prima linea e questo suo coraggio turba in positivo Adelaide, che cede ancora una volta alla passione irrefrenabile per lui.

Il paradiso delle signore anticipazioni: Marcello e Adelaide, è di nuovo passione

Nella puntata della soap Il paradiso delle signore che andrà in onda venerdì 24 febbraio, Ferdinando e Umberto riusciranno a incastrare Mattia che, sebbene abbia le sue responsabilità, viene accusato di fatti ben più gravi accaduti al Circolo, dove è stato commesso un furto.

Marcello difende l'amico, sapendo che è cambiato e che c'è lo zampino di Guarnieri. Il suo coraggio colpisce la contessa e tra i due scoppia di nuovo la passione.

Nel frattempo, Palma trova lavoro al Paradiso delle signore come curatrice della Posta del Cuore del magazine e il suo umore è alle stelle. Finalmente può riscattarsi e fare quello che più le piace.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Gloria si sacrifica ancora?

La gelosia coglie di sorpresa Matilde, quando nota che Vittorio e Diletta sono sempre più legati e lavorano insieme con piacere. È evidente che prova qualcosa di forte per lui, ma Tancredi sta riuscendo benissimo a tenerla in pugno.

Infine, nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore, Gloria sarà davvero stanca di essere messa in disparte e in una sorta di limbo.

Gloria decide di lasciare Milano per un po' di tempo.

Ezio viene a sapere che Gloria vuole tenerlo lontano perché soffre nel vederlo accanto a Veronica e così prende coraggio e fa un gesto eclatante nei suoi confronti: le anticipazioni non rivelano quale sia ma di certo sappiamo che Moreau non partirà più, perché nelle puntate di marzo succederanno altri importanti eventi che coinvolgeranno sia lei che Ezio, e non solo.