Il settimo capitolo de 'Il Paradiso delle Signore' va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana targata Giannandrea Pecorelli, in merito al finale della settima stagione, raccontano che Agnese Amato (Antonella Attili) farà ritorno a Milano, dopo aver trascorso diversi mesi a Londra per dar man forte alla figlia Tina (Neva Leoni) con la sua gravidanza delicata. La sarta comunicherà che la cantante ha partorito un figlio risultato in ottima salute ma, al contempo, sarà titubante se rivelare o meno a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che è lui il padre del nascituro.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Palma Rizzo (Valentina Tomada) potrebbe essere a conoscenza del perché Giuseppe (Nicola Rignanese) era partito per allontanarsi da Agnese, eventuale scoperta che farebbe saltare la mosca al naso alla madre di Salvatore (Emanuel Caserio).

Agnese tornerà a Milano durante il finale de Il Paradiso delle Signore 7

Gli episodi conclusivi del settimo capitolo de 'Il Paradiso delle signore' regaleranno ai telespettatori, come anticipato, il ritorno nel capoluogo lombardo di Agnese, la quale porterà con sé la notizia della gravidanza di Tina, andata a gonfie vele. Armando Ferraris (Pietro Genuardi), avendo considerato la giovane Amato come una figlia, ne sarà entusiasta e si sentirà un po' un "nonno" acquisito.

Agnese, inoltre, sarà a conoscenza che il padre del nipotino non sarà Sandro Recalcati (Luca Capuano) ma, con tutta probabilità, Vittorio, col quale Tina aveva avuto una parentesi passionale occasionale. Conscia del rapporto creatosi tra Conti e Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), negli ultimi mesi, l'esperta sarta sarà dubbiosa se rivelare nell'immediato la notizia al Direttore dell'atelier meneghino.

Palma potrebbe sapere perché Giuseppe era partito per stare lontano da Agnese

Complice il benestare di Agnese, Palma e il figlio Francesco (Christian Roberto) si sono stabiliti a casa Amato nonostante il parere non troppo favorevole del gestore del Bar Bottini.

Una volta tornata in città, però, Agnese potrebbe scoprire che Palma le sta nascondendo qualcosa specialmente in merito alla fuga di Giuseppe in Germania, una fuga di qualche tempo prima.

Agnese, difatti, potrebbe venire a conoscenza che la signora Rizzo possa c'entrare in qualche modo con quel periodo nefasto per la famiglia Amato, magari avendo ospitato Giuseppe in casa sua oppure consigliato all'uomo di allontanarsi dalla moglie.

Una volta aperto quest'eventuale Vaso di Pandora, Agnese si mostrerà determinata a scoprire tutti i segreti legati a Palma e Francesco.