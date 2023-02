Prosegue su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana "Il Paradiso delle signore", che viene trasmessa solitamente dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda dal 14 al 17 febbraio, Vito sarà profondamente geloso del rapporto venutosi a creare tra Maria e Francesco. Inoltre Umberto non sarà contento all'idea di sposare subito Flora, mentre tra Ezio e Gloria succederà qualcosa di inaspettato durante il viaggio di lavoro.

Maria sprona Francesco a seguire i suoi sogni

Lunedì 13 febbraio la puntata non andrà in onda, in quanto la redazione del Tg1 curerà uno speciale sulle elezioni regionali in Lombardia e Lazio.

Nell'episodio di martedì 14 febbraio, Umberto sarà preoccupato che Flora possa raccontare a Conti tutti i suoi progetti. Nel frattempo in sartoria sarà il giorno di San Valentino. Le Veneri prenderanno parte al gioco sui cuori solitari ideato da Vittorio. Non ci sarà Matilde, che si troverà con Tancredi in partenza per un viaggio. In tutto questo Maria farà un regalo a Francesco e lo spronerà a seguire i suoi sogni, mentre Marcello aiuterà Vito nel trovare uno speciale fiore da regalare alla Puglisi. Gemma invece si convincerà ad aprirsi con Carlos.

Ezio dice a Gloria che Chiara Albani la vuole vedere

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 15 febbraio, la Ravasi alla fine opterà per non dire nulla a Vittorio, ma Guarnieri dovrà accettare quanto richiesto dalla donna.

Intanto Veronica domanderà a Gemma come sia andata la serata con Carlos. Barbieri suggerirà a Salvatore di partecipare all'idea dei cuori solitari, confidando che questo possa avvicinarlo ad Elvira. Ezio invece apprenderà che Chiara Albani ha chiesto di incontrare Gloria. Inizialmente il Colombo mediterà se informare la Moureau, ma successivamente lo farà consigliato da Vittorio.

Nella puntata di giovedì 16 febbraio, Flora chiede ad Umberto di sposarsi subito. Il Commendatore però non sarà per nulla felice della cosa. Nel frattempo Ezio spiegherà a Veronica come la Albani in passato ha creato tanti problemi sia a lui che a Gloria. In tutto questo Vito sarà geloso del legame crescente tra Maria e Francesco, mentre alla Moureau sceglierà di vedere Chiara e verrà a conoscenza di una notizia che non avrebbe mai pensato.

Umberto e Ferdinando ostacolano Marcello

In base agli spoiler di venerdì 17 febbraio, Marcello penserà che il periodo di prova come socio del Circolo stia procedendo bene. Umberto e Ferdinando però si attiveranno per complicargli le cose. Intanto l'azienda renderà noti i nomi delle persone che prenderanno parte alla cena al buio. Per i selezionati però le cose non andranno bene. Infine Ezio e Gloria saranno pronti a partire. La donna apprenderà una notizia scioccante che riguarda la Albani. Tra i due accadrà qualcosa di inatteso.