Prosegue su Rai 3 l'appuntamento della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio, Clara si troverà in pericolo e Palladini la difenderà prontamente. Inoltre Corvi dimostrerà a Rossella di essere un uomo migliore per lei, mentre Silvia capirà di amare ancora Michele ma deciderà di allontanarlo.

Cerri sta per chiudere una relazione appena iniziata

Nella puntata di "Un Posto al sole" di lunedì 13 febbraio, le cose per Silvia sembreranno essere cambiate.

La donna troverà la forza per rilanciare l'immagine del Caffè Vulcano attraverso delle idee innovative. La Graziani però avrà una notizia drammatica che la demoralizzerà e da cui dovrà faticare per rialzarsi nuovamente. Intanto Rossella comprenderà che Corvi è tutto meno che una persona facile da gestire. Inoltre Cerri sarà in procinto di non proseguire una relazione appena avviata.

Nell'episodio di martedì 14 febbraio, Niko sarà determinato nel non voler avere più alcun tipo di rapporto con Manuela. Micaela non le sarà di conforto, ma anzi contribuirà ad alimentare la sua insoddisfazione. Nel frattempo Serena sarà felice dopo che le sarà recapitato un regalo durante la notte di San Valentino.

In tutto questo Riccardo e Rossella affronteranno un periodo delicato, specie sul posto di lavoro, ma l'uomo troverà il modo per farsi perdonare. Silvia invece si troverà a dover fronteggiare nello stesso tempo diverse problematiche. Da una parte con Michele che ha compreso di amarla ancora, dall'altra con il locale e Giancarlo, che ancora è lontano.

Micaela cerca di far dimenticare Niko a Manuela

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 15 febbraio, Raffaele e Viola saranno chiamati per testimoniare nel processo contro Lello Valsano. Le cose però andranno diversamente da come ipotizzato. Intanto Silvia capirà di amare ancora Michele, ma per non peggiorare ulteriormente la situazione sceglierà di allontanarsi da lui.

Inoltre Riccardo farà in modo di mostrare a Rossella quanto tenga a lei, provando a superare le divergenze con Ornella. Micaela invece sarà stanca dei continui contrasti familiari e predisporrà un piano per fare scordare Niko alla sorella.

Nella puntata di giovedì 16 febbraio, Clara sarà obbligata ad andare nel suo quartiere d'origine, contravvenendo così quanto detto ad Alberto. Quest'ultimo ne verrà a conoscenza e si preoccuperà. Nel frattempo Viola sarà afflitta dopo le dichiarazioni rilasciate in tribunale che a suo dire potrebbero avere favorito Valsano. In tutto questo Marina e Ferri porteranno avanti i preparativi delle nozze. Un imprevisto porterà però tanta inquietudine nella Giordano.

Palladini fa delle indagini sul conto di Eduardo Sabbiese

In base agli spoiler di venerdì 17 febbraio, quanto ipotizzato da Palladini diventerà realtà. Infatti una volta che Clara avrà fatto ritorno nel suo luogo d'origine, sarà subito avvicinata da un uomo pericoloso di nome Eduardo Sabbiese. Alberto farà di tutto per difendere la propria fidanzata ed inizierà delle indagini per capire cosa possa volere dalla Curcio.